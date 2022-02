EXCLUSIV. Celia a născut o fetiță! Prima reacție a artistei + Când va ajunge, cu Sara Maria, acasă

Celia a adus pe lume, miercuri, la cinci dimineața, cel de-al doilea copil al ei. O fetiță, așa cum, de altfel, aflase în urmă cu câteva luni, după ecografie, care se numește Sara Maria. Nu a fost deloc ușor, pentru artistă. CANCAN.RO are prima reacție a cântăreței.

La clinica Premier Regina Maria din Timișoara a ajuns Celia săptămâna aceasta, iar miercuri dimineață avea să nască. Sara Maria, bebelușul pe care l-a așteptat nerăbdătoare, este perfect sănătos, iar proaspăta mămică preconizează că va ajunge acasă sâmbătă.

Celia este, în aceste momente, epuizată. Chiar artista avea să ofere prima reacție, de pe patul de spital, în exclusivitate pentru CANCAN.RO. ”Sunt cam epuizată! Am născut la 5 dimineața. Am dormit doar două ore după”, au fost cuvintele artistei care mai are un băiețel, Angelor, cu soțul ei, Ardeli.

Celia a avut Covid chiar de Sărbători: ”A dobândit imunitate în burtică!”

Nu a fost deloc o sarcină fără probleme! La finalul anului trecut, Celia se îmbolnăvea de Covid pentru a doua oară, doar că grijile mari se îndreptau către micuța care urma să vadă lumina zilei peste aproximativ două luni. ”Stresul a fost foarte mare, după ce am aflat că-s pozitivă. Și teama că voi face o formă la fel ca data trecută, cu febra pe care nu am reușit să o stabilizez zile și zile, cu dureri, tuse, oboseală, etc …

Eram șocată, mai ales că veneam după alte probleme medicale despre care nu vreau să vorbesc și pe care abia le depășisem cu chiu cu vai … Dar, spre bucuria mea, a fost o formă foarte ușoară, am fost protejate divin și eu și prințesa mea, iar acum și ea are imunitate. A dobândit imunitatea în burtică și îi va fi de ajutor după ce vine pe lume”, a povestit, atunci, artista.

Dar totul a ieșit bine, Celia a născut miercuri, la primele ore ale dimineații, iar acum așteaptă să ajungă acasă, alături de prințesa ei.

Celia și Ardeli Ancuța s-au căsătorit în 2013, iar un an mai târziu au devenit părinții unui băiețel, Angelo. Acum familia s-a mărit cu o fetiță, pe nume Sara Maria.