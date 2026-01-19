EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Imagini istorice la Dinamo! Visul devine realitate și se pregătesc noi mutări

„Exclusiv Dinamo” ediție nouă astăzi, de la 16:45. Alexandru Brădescu și Cătălin Mureșanu vin cu tot ce nu ați văzut la TV de la meciul cu U Cluj. Dăm calificativele și vedem cine ia patru stele și dacă dăm „garsonieră”.

Imagini în premieră: s-a furat startul la stadionul Dinamo! Imagini cu primele lucrări de la arena mult-visată.

Transferurile nu se opresc! Nume surpriză pe lista de veniri, dar și de plecări de la Dinamo.

Azi, luni, de la 16.45, o nouă ediție „Exclusiv Dinamo”, show-ul ProSport dedicat „câinilor roșii”, în direct pe canalul de YouTube ProSport și pe Facebook ProSport.

Pierdeți doar dacă nu vă uitați!