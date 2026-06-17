EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Veste importantă: “visul dinamoviștilor” revine în forță, bugetul va fi depășit! Încep transferurile

„Exclusiv Dinamo” ediție nouă astăzi, de la 16:45. Alexandru Brădescu și Cătălin Mureșanu vin cu informații importante despre mutările încercate de Dinamo: “visul dinamoviștilor” revine în forță și începe să prindă contur din această vară, chiar dacă bugetul va fi depășit!

Încep transferurile la Dinamo: totul despre plecări și cine sunt primele ținte.

Aflăm planurile lui Nuno Campos: cum vrea să joace, de fapt, noul antrenor și ce probleme se nasc de aici: mulți jucători vor trebui să se transforme total!

Azi, miercuri, de la 16.45, o nouă ediție „Exclusiv Dinamo”, show-ul ProSport dedicat „câinilor roșii”, în direct pe canalul de YouTube ProSport și pe Facebook ProSport.

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