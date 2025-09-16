EXCLUSIV DINAMO, azi de la ora 18:00. Se luptă sau nu Dinamo pentru titlu? Kopic a cerut noi transferuri

„Exclusiv Dinamo”, ediție nouă astăzi, de la 18:00. Alexandru Brădescu Cătălin Mureșanu vorbesc despre schimbarea de obiectiv din vestiarul lui Dinamo: jucătorii au anunțat că vor să ia titlul după victoria entuziasmantă de la Ploiești!

Dăm calificativele pentru jucători și vorbim despre problemele din lot.

Discutăm despre reacția surprinzătoare a lui Zelljko Kopic! Ce transferuri i-a cerut antrenorul lui Andrei Nicolescu: venim cu informații despre ce își dorește antrenorul croat de la președinte.

