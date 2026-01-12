EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Analiza transferurilor pe care vrea să le facă Gigi Becali în această iarnă: un fost jucător, printre invitații serii

„EXCLUSIV FCSB”, o producție marca ProSport, revine din vacanță în această seară cu o nouă ediție incendiară, de la ora 16:45, pe canalul de YouTube ProSport și pe pagina de Facebook ProSport.

Singura emisiune dedicată fanilor campioanei revine pe micile ecrane cu detalii noi și exclusive despre transferurile pe care vrea Gigi Becali să le facă la FCSB în această iarnă. Cine vine la FCSB? Cine pleacă de la campioană? Veți afla în această seară la EXCLUSIV FCSB. Totodată, veți afla ce se întâmplă și cu Tavi Popescu și viitorul său în fotbalul mare.

Anul 2026 debutează cu un invitat dintre foștii jucători de la FCSB. Este vorba despre George Gogescu, un tânăr în vârstă de 20 de ani, care a jucat două meciuri pentru echipa mare antrenată de Charalambous și Pintilii.

Tânărul fotbalist vine la EXCLUSIV FCSB pentru a-și povesti perioada petrecută în tricoul roș-albastru, dar și pentru a vorbi despre motivele care l-au împins s-o părăsească pe FCSB, deși în urmă cu doi ani era lăudat public de Mihai Stoica.

În studio, alături de George Gogescu, va fi și Robert Panduru, omul care îi cunoaște extrem de bine pe doi dintre fotbaliștii pe care vrea să-i transfere Gigi Becali în această iarnă.

Bineînțeles, și voi veți putea participa direct la emisiunea EXCLUSIV FCSB prin comentariile și întrebările voastre pe chatul emisiunii de pe YouTube și de pe Facebook. Acestea vor fi citite în timp real.

Urmăriți-ne, distribuiți emisiunea prietenilor, pentru că veți afla informații exclusive din interiorul campioanei FCSB.