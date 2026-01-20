Acasă » Știri » Sport » EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Haos la campioana României. Analizăm cu Victoraș Iacob ce se mai poate repara și cum arată ultimul transfer făcut de Gigi Becali

EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Haos la campioana României. Analizăm cu Victoraș Iacob ce se mai poate repara și cum arată ultimul transfer făcut de Gigi Becali

De: Redacția CANCAN 20/01/2026 | 12:27
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Haos la campioana României. Analizăm cu Victoraș Iacob ce se mai poate repara și cum arată ultimul transfer făcut de Gigi Becali

„EXCLUSIV FCSB”, o producție marca ProSport, revine în această seară cu o nouă ediție incendiară, de la ora 16:45, pe canalul de YouTube ProSport și pe pagina de Facebook ProSport.

Victoraș Iacob, atacantul care a făcut parte din generația UEFAntastică a celor de la FCSB, este invitatul special din această seară. Alături de el va fi și Robert Panduru, fost preparator fizic la naționala U19 a României.

EXCLUSIV FCSB – cu Victoraș Iacob

FCSB e într-o cădere continuă în acest sezon. Tocmai a fost învinsă și de FC Argeș în campionat, scor 0-1. Rămân 4 puncte distanță până la primul loc care asigură calificarea în play-off, pe care-l ocupă în acest moment UTA Arad.

Cu cei doi invitați vom analiza la EXCLUSIV FCSB și ultimul transfer făcut de Gigi Becali. Ofri Arad a semnat astăzi contractul și s-a alăturat lotului condus de Elias Charalambous.

Bineînțeles, și voi veți putea participa direct la emisiunea EXCLUSIV FCSB prin comentariile și întrebările voastre pe chatul emisiunii de pe YouTube și de pe Facebook. Acestea vor fi citite în timp real.

Urmăriți-ne, distribuiți emisiunea prietenilor, pentru că veți afla informații exclusive din interiorul campioanei FCSB.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cine este fotbalista din spatele gigantului de la Manchester City?
Showbiz internațional
Cine este fotbalista din spatele gigantului de la Manchester City?
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Imagini istorice la Dinamo! Visul devine realitate și se pregătesc noi mutări
Sport
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Imagini istorice la Dinamo! Visul devine realitate și se pregătesc noi mutări
Anunțul meteorologilor: De când se încălzește vremea în România
Mediafax
Anunțul meteorologilor: De când se încălzește vremea în România
România s-a decis. În războiul SUA-Europa, suntem de partea UE. Anunțul a fost făcut de consilierul lui Nicușor Dan, Valentin Naumescu
Gandul.ro
România s-a decis. În războiul SUA-Europa, suntem de partea UE. Anunțul a fost...
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
„Românii par turci care vor să fie italieni”. Șocul cultural trăit de o tânără iraniancă mutată la Timișoara
Adevarul
„Românii par turci care vor să fie italieni”. Șocul cultural trăit de o...
Lavrov: Planurile de unire cu România sunt distructive pentru statalitatea Republicii Moldova
Digi24
Lavrov: Planurile de unire cu România sunt distructive pentru statalitatea Republicii Moldova
Fenomen astronomic excepțional – aurora boreală a fost vizibilă în România, cauzat de cea mai puternică furtună solară din ultimii 20 de ani
Mediafax
Fenomen astronomic excepțional – aurora boreală a fost vizibilă în România, cauzat de...
Parteneri
Cine este Patricia Vizitiu, handbalista de succes care a intrat în competiția Survivor 2026! Cine e tatăl ei celebru?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este Patricia Vizitiu, handbalista de succes care a intrat în competiția Survivor 2026! Cine...
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model: „Să aveți la ce vă uita”
Prosport.ro
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model:...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cum a ajuns Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, pe străzi?! N-are bani nici de mâncare! De ce nu mai reușește să ia legătura cu tatăl ei?! „Ultima dată, m-a blocat…”
Click.ro
Cum a ajuns Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, pe străzi?! N-are bani nici...
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european: „Este o capcană pusă de Putin și Trump”
Digi 24
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european:...
Trump își atacă aliații: publică mesaje private de la Macron și Rutte și hărți false cu țări sub steag SUA
Digi24
Trump își atacă aliații: publică mesaje private de la Macron și Rutte și hărți false...
Poliția Locală București va folosi „OZN-uri” pentru a amenda automat șoferii care nu plătesc parcarea
Promotor.ro
Poliția Locală București va folosi „OZN-uri” pentru a amenda automat șoferii care nu plătesc parcarea
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Reduceri Dedeman: Televizoare TCL și Allview de 140 cm la preț special
go4it.ro
Reduceri Dedeman: Televizoare TCL și Allview de 140 cm la preț special
Erupție colosală pe Soare! Plasma se îndreaptă spre Pământ
Descopera.ro
Erupție colosală pe Soare! Plasma se îndreaptă spre Pământ
Cine este actorul ales pentru rolul principal din viitorul serial God of War
Go4Games
Cine este actorul ales pentru rolul principal din viitorul serial God of War
România s-a decis. În războiul SUA-Europa, suntem de partea UE. Anunțul a fost făcut de consilierul lui Nicușor Dan, Valentin Naumescu
Gandul.ro
România s-a decis. În războiul SUA-Europa, suntem de partea UE. Anunțul a fost făcut de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Au vindecat-o polițiștii pe loc. Falsa cerșetoare care locuia într-un hotel de lux și circula doar ...
Au vindecat-o polițiștii pe loc. Falsa cerșetoare care locuia într-un hotel de lux și circula doar cu Uber-ul
Ce au făcut Andreea Bostănică și Celina, prietena ei, într-un celebru hotel exclusivist. Cu cine ...
Ce au făcut Andreea Bostănică și Celina, prietena ei, într-un celebru hotel exclusivist. Cu cine erau la masă, de fapt: „Chestii ‘neortodoxe’”
Ce rată plătești la un credit de 10.000 de euro pe 5 ani. Cât dai în plus, de fapt
Ce rată plătești la un credit de 10.000 de euro pe 5 ani. Cât dai în plus, de fapt
Fenomen meteo rar deasupra României! Ciocnirea acestor doi „coloși” va duce la înăsprirea gerului ...
Fenomen meteo rar deasupra României! Ciocnirea acestor doi „coloși” va duce la înăsprirea gerului și ninsori abundente: zonele vizate
Aurora Boreală, vizibilă din România! Imagini spectaculoase surprinse în Mureș. Jocul de lumini ...
Aurora Boreală, vizibilă din România! Imagini spectaculoase surprinse în Mureș. Jocul de lumini i-a uimit pe localnici
Ce salariu are un paznic în 2026. Sporurile fac diferența
Ce salariu are un paznic în 2026. Sporurile fac diferența
Vezi toate știrile
×