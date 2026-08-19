EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Peluza Nord, decizie dură înaintea derby-ului Dinamo – FCSB. Ce se întâmplă cu Tavi Popescu și de ce fuge Marius Șumudică

Emisiunea EXCLUSIV FCSB, o producție marca ProSport, continuă și astăzi, de la ora 16:45, pe canalul de YouTube ProSport și pe pagina de Facebook ProSport.

Formația antrenată de Marius Baciu vine după victoria cu FC Botoșani din Superliga, scor 3-2. Un succes neconvingător adus în minutul 96 de Daniel Bîrligea, după o pasă excelentă a lui Octavian Popescu.

Ambii fotbaliști de la FCSB au avut și alte probleme în afara celor sportive la acest meci. Bîrligea s-a certat cu spectatorii, în timp ce Tavi Popescu a plecat la vestiare imediat după fluierul final, fără să mai dea mâna cu Baciu și fără să mai salute galeria.

Echipa patronată de Gigi Becali e lider în Superliga, iar în etapa viitoare va juca la Cluj, cu CFR-ul lui Marius Șumudică. După aceea urmează partida cu UTA, iar pe 5 septembrie vine derby-ul cu Dinamo.

În primă fază s-a luat în calcul ca derby-ul să se dispute pe stadionul Universității Cluj, însă situația s-a complicat după ce ultrașii „câinilor” au transmis conducerii că nu vor să joace „acasă” tocmai la Cluj. Nici fanii FCSB nu sunt prea încântați de această decizie. De ce? Discutăm astăzi la EXCLUSIV FCSB, de la ora 16:45. Avem detalii de culise din spatele deciziei luate de Gheorghe Mustață și restul Peluzei Nord.

Nu scapă de analiza noastră nici Marius Șumudică, antrenorul de la CFR Cluj, care, după doar un meci, a lăsat de înțeles că nu va fi pe bancă la meciul cu FCSB. Analizăm tot ce se întâmplă la FCSB cu Paul Gabriel Andrei, producătorul emisiunilor realizate de Vali Moraru la DigiSport și omul care știe tot ce mișcă în fotbalul românesc.

Bineînțeles, și voi veți putea participa direct la emisiune prin comentariile și întrebările voastre pe chatul emisiunii de pe YouTube și de pe Facebook. Acestea vor fi citite în timp real.

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