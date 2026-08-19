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Lovitură dură pentru o vedetă de la PRO TV! Și-a îngropat ambii părinți: „Au murit amândoi sub ochii mei”

De: Emanuela Cristescu 19/08/2026 | 13:09
Lovitură dură pentru o vedetă de la PRO TV! Și-a îngropat ambii părinți: „Au murit amândoi sub ochii mei”
Lovitură dură pentru o vedetă de la PRO TV! Și-a îngropat ambii părinți: „Au murit amândoi sub ochii mei”
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O vedetă de la PRO TV ascunde în spatele imaginii puternice o dramă care i-a marcat definitiv existența. La doar 26 de ani, a trecut prin două pierderi devastatoare: și-a văzut ambii părinți răpuși de cancer, la numai cinci ani distanță. Recent, ea a făcut mărturisiri care au emoționat o țară întreagă.

Este vorba despre Cristina Ionașcu, una dintre concurentele noului reality-show „Burlacii: Foc în Paradis”, care urmează să debuteze la PRO TV și pe VOYO pe 14 septembrie. Tânăra a dezvăluit că tragediile din familie au schimbat-o profund și au făcut-o să privească altfel viața.

Lovitură devastatoare pentru o vedetă de la PRO TV!

Pentru Cristina, cea mai grea perioadă a început după ce părinții ei s-au îmbolnăvit. Mama și tatăl său au murit din cauza cancerului, iar între cele două tragedii au trecut cinci ani.

„Da. Moartea părinților mei. Au murit amândoi de cancer, la o distanță de cinci ani unul de celălalt. Este ceva ce ar distruge pe oricine”, a spus aceasta.

Lovitură dură pentru o vedetă de la PRO TV! Și-a îngropat ambii părinți: „Au murit amândoi sub ochii mei”
Lovitură dură pentru o vedetă de la PRO TV! Și-a îngropat ambii părinți: „Au murit amândoi sub ochii mei”

Părinții Cristinei divorțaseră încă din copilăria ei. După separare, fiecare dintre copii a crescut în altă parte: Cristina a rămas cu mama, sora ei a mers la tată, iar fratele a fost crescut de bunica din partea mamei. Anii au trecut, însă pierderile au venit mult prea devreme pentru tânăra care avea să intre acum într-o nouă etapă a vieții sale.

„Au murit amândoi, cumva, sub ochii mei. Nu ai cum să te aștepți la așa ceva, nu ai cum să fii pregătit și nu te aștepți să se întâmple atât de devreme”, a mărturisit Cristina.

O singură persoană i-a fost alături în cele mai grele momente

În perioada în care viața ei s-a schimbat radical, Cristina a spus că a avut alături un singur om pe care l-a simțit cu adevărat aproape. Este vorba despre o prietenă pe care o consideră astăzi asemenea unei mame.

„Un singur om: o prietenă care este ca o mamă pentru mine. O cheamă Nicoleta”, a spus ea.

În ciuda tuturor traumelor, Cristina a spus că nu privește trecutul cu resentimente. Din contră, consideră că fiecare încercare a contribuit la formarea ei.

„Nu am niciun regret. Tot ce s-a întâmplat m-a format ca persoană și sunt mândră de omul care sunt astăzi”, a mai mărturisit tânăra.

Una dintre cele mai emoționante confesiuni ale Cristinei vine atunci când vorbește despre mama ei. Dacă ar avea ocazia să stea din nou față în față cu ea, nu ar avea nevoie de un discurs lung. Ea ar vrea să afle un singur lucru.

„Aș întreba-o dacă este mândră de mine”, a mai spus ea pentru Click.

Acum, Cristina încearcă să meargă mai departe și să transforme această nouă experiență într-un capitol important al vieții sale. Tânăra speră să aibă noroc în emisiuna „Burlacii: Foc în Paradis”.

VEZI ȘI: Primele imagini de la ”Burlacii: Foc în Paradis”. Cum arată casa în care vor locui concurenții emisiunii de la Pro TV

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