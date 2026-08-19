Român adoptat, stabilit în străinătate, își caută mama biologică după ani de zile: „Vreau să o găsesc”

Un român născut în Suceava și stabilit în prezent în Florida, SUA, solicită sprijinul publicului pentru a-și găsi familia biologică, în speranța că mesajul său va ajunge la mama și la sora despre care știe că există. Bărbatul precizează că numele său la naștere a fost Dochița Nicolae Gabriel.

Acesta s-a născut la 21 octombrie 1994, în municipiul Suceava, și își caută mama biologică, Dochița Tinca.

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Gabriel spune că nu are informații despre tatăl său biologic și că singura altă rudă despre care știe este o soră, Dochița Liliana. Regăsirea familiei ar reprezenta un moment important atât pentru el, cât și pentru familia pe care și-a construit-o în Statele Unite.

„Bucuria din sufletul meu și a tinerei mele familii ar fi atât de mare dacă aș găsi și eu pe cei care mi-au dat viață”, a mărturisit Gabriel.

El își exprimă speranța că oamenii care îi vor vedea apelul îl vor distribui, astfel încât informațiile să ajungă la rudele sale sau la persoane care le cunosc.

„Vă rog, știu că această pagină face minuni cu ajutorul vostru al tuturor, DISTRIBUIȚI anunțul meu cât mai mult posibil încât să ajungă și la mama și frații mei. Vă mulțumesc tuturor!”, a transmis el.

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