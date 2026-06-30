Acasă » Știri » EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Titularul de la FCSB, pe picior de plecare, în timp ce Gigi Becali a făcut doar un transfer

EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Titularul de la FCSB, pe picior de plecare, în timp ce Gigi Becali a făcut doar un transfer

De: Andreea Stăncescu 30/06/2026 | 13:10
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Titularul de la FCSB, pe picior de plecare, în timp ce Gigi Becali a făcut doar un transfer
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Emisiunea EXCLUSIV FCSB, o producție marca ProSport, continuă și astăzi, de la ora 16:45, pe canalul de YouTube ProSport și pe pagina de Facebook ProSport.

FCSB a plecat în cantonamentul din Olanda, unde va sta până pe 10 iulie și va avea parte de mai multe meciuri amicale. Una dintre partide va fi pe 5 iulie contra celor de la Union SG, noua echipă a lui Darius Olaru.

Discutăm astăzi la EXCLUSIV FCSB cu Iulian Panciu și Robert Panduru despre transferurile așteptate la FCSB, dar și despre jucătorii care au plecat și urmează să mai plece de la formația roș-albastră.

În perioada următoare, FCSB e foarte probabil să se mai despartă de un titular, de această dată în schimbul unei sume bune de bani. Analizăm la EXCLUSIV FCSB ce probleme vor avea roș-albaștrii după această mutare.

Totodată, FCSB va încasa câteva sute de mii de euro de la FIFA după meciurilor lui Joao Paulo la Campionatul Mondial, dar banii nu vor rămâne la roș-albaștri.

Bineînțeles, și voi veți putea participa direct la emisiune prin comentariile și întrebările voastre pe chatul emisiunii de pe YouTube și de pe Facebook. Acestea vor fi citite în timp real.

Urmăriți-ne, distribuiți emisiunea prietenilor, pentru că veți afla informații exclusive din interiorul campioanei FCSB.

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Bucureștiul scapă de codul roșu de caniculă. Vremea se răcește treptat în zilele următoare
Știri
Bucureștiul scapă de codul roșu de caniculă. Vremea se răcește treptat în zilele următoare
Doliu în comunitatea RXF! Luptătorul George Radu a murit
Știri
Doliu în comunitatea RXF! Luptătorul George Radu a murit
Român arestat în Germania pentru TERORISM DE EXTREMĂ DREAPTĂ. Acuzat de planuri pentru „război al terorii”
Mediafax
Român arestat în Germania pentru TERORISM DE EXTREMĂ DREAPTĂ. Acuzat de planuri pentru...
Cine este Odeta Nestor, una dintre cele mai influente femei din industria jocurilor de noroc. Prietena lui Denise Rifai a condus o piață de 3 miliarde de lei în România
Gandul.ro
Cine este Odeta Nestor, una dintre cele mai influente femei din industria jocurilor...
Ioana Țiriac, apariție exotică! Moștenitoarea imperiului Țiriac s-a afișat cu abdomenul la vedere într-un cadru spectaculos
Prosport.ro
Ioana Țiriac, apariție exotică! Moștenitoarea imperiului Țiriac s-a afișat cu abdomenul la vedere...
Testul mașinii la prima întâlnire. Detaliul banal care face una din patru persoane să fugă mâncând pământul
Adevarul
Testul mașinii la prima întâlnire. Detaliul banal care face una din patru persoane...
De ce s-au prăbușit așa de multe clădiri în timpul cutremurelor din Venezuela și cum a rezistat Chile unor seisme mult mai puternice
Digi24
De ce s-au prăbușit așa de multe clădiri în timpul cutremurelor din Venezuela...
Berea pe stadioane, aprobată de Parlament! Vot decisiv pentru modificarea Legii 4
Mediafax
Berea pe stadioane, aprobată de Parlament! Vot decisiv pentru modificarea Legii 4
Parteneri
Magda Pălimariu, imagini spectaculoase din vacanța în Grecia. Prezentatoarea a cucerit fanii cu apariția în costum de baie
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Magda Pălimariu, imagini spectaculoase din vacanța în Grecia. Prezentatoarea a cucerit fanii cu apariția în...
Ramona Olaru, dialog incendiar cu Dan Alexa. Propunerea care a încins totul: „Ce pot eu să-ți ofer pentru asta?”
Prosport.ro
Ramona Olaru, dialog incendiar cu Dan Alexa. Propunerea care a încins totul: „Ce pot eu...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Ce spune Ioana Ginghină despre aspectul Loredanei Groza: are sau nu are operații estetice? „În realitate e...”
Click.ro
Ce spune Ioana Ginghină despre aspectul Loredanei Groza: are sau nu are operații estetice? „În...
Cine este Vadim Ermolaev, oligarhul ucrainean rănit în explozia de la Monaco
Digi 24
Cine este Vadim Ermolaev, oligarhul ucrainean rănit în explozia de la Monaco
Amenda pentru centură, mai mare cu aproape 30 de lei. Cu cât cresc celelalte sancțiuni rutiere
Promotor.ro
Amenda pentru centură, mai mare cu aproape 30 de lei. Cu cât cresc celelalte sancțiuni...
BANCUL ZILEI. – Ea e femeia cu care ți-am zis că-ți fac lipeala!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ea e femeia cu care ți-am zis că-ți fac lipeala!
Toți șoferii care poartă un smartwatch trebuie să știe acest lucru
go4it.ro
Toți șoferii care poartă un smartwatch trebuie să știe acest lucru
Care este orașul din lume cu cei mai mulți oameni?
Descopera.ro
Care este orașul din lume cu cei mai mulți oameni?
Exemplarele fizice de GTA VI nu vor putea fi activate în România?
Go4Games
Exemplarele fizice de GTA VI nu vor putea fi activate în România?
Cine este Odeta Nestor, una dintre cele mai influente femei din industria jocurilor de noroc. Prietena lui Denise Rifai a condus o piață de 3 miliarde de lei în România
Gandul.ro
Cine este Odeta Nestor, una dintre cele mai influente femei din industria jocurilor de noroc....
Tags:
ULTIMA ORĂ
Bucureștiul scapă de codul roșu de caniculă. Vremea se răcește treptat în zilele următoare
Bucureștiul scapă de codul roșu de caniculă. Vremea se răcește treptat în zilele următoare
Doliu în comunitatea RXF! Luptătorul George Radu a murit
Doliu în comunitatea RXF! Luptătorul George Radu a murit
După 81 de ani, un fenomen astrologic revine și aduce schimbări fără precedent pentru mai multe ...
După 81 de ani, un fenomen astrologic revine și aduce schimbări fără precedent pentru mai multe zodii! Astrologul Sanda Ionescu avertizează: “Decizii impulsive, chiar scandaluri”
Vești bune pentru trei zodii. După o perioadă dificilă, urmează o schimbare majoră în viața lor
Vești bune pentru trei zodii. După o perioadă dificilă, urmează o schimbare majoră în viața lor
Cine este bărbatul care a comis atacul din Monaco? Prima imagine
Cine este bărbatul care a comis atacul din Monaco? Prima imagine
Adolescent de 16 ani, victima caniculei. Băiatul s-a înecat în râul Siret
Adolescent de 16 ani, victima caniculei. Băiatul s-a înecat în râul Siret
Vezi toate știrile