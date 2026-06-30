EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Titularul de la FCSB, pe picior de plecare, în timp ce Gigi Becali a făcut doar un transfer

Emisiunea EXCLUSIV FCSB, o producție marca ProSport, continuă și astăzi, de la ora 16:45, pe canalul de YouTube ProSport și pe pagina de Facebook ProSport.

FCSB a plecat în cantonamentul din Olanda, unde va sta până pe 10 iulie și va avea parte de mai multe meciuri amicale. Una dintre partide va fi pe 5 iulie contra celor de la Union SG, noua echipă a lui Darius Olaru.

Discutăm astăzi la EXCLUSIV FCSB cu Iulian Panciu și Robert Panduru despre transferurile așteptate la FCSB, dar și despre jucătorii care au plecat și urmează să mai plece de la formația roș-albastră.

În perioada următoare, FCSB e foarte probabil să se mai despartă de un titular, de această dată în schimbul unei sume bune de bani. Analizăm la EXCLUSIV FCSB ce probleme vor avea roș-albaștrii după această mutare.

Totodată, FCSB va încasa câteva sute de mii de euro de la FIFA după meciurilor lui Joao Paulo la Campionatul Mondial, dar banii nu vor rămâne la roș-albaștri.

Bineînțeles, și voi veți putea participa direct la emisiune prin comentariile și întrebările voastre pe chatul emisiunii de pe YouTube și de pe Facebook. Acestea vor fi citite în timp real.

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