EXCLUSIV FCSB, azi de la 18:00. Analiza primului transfer făcut de Gigi Becali și dezvăluirile halucinante din vestiarul naționalei: discutăm cu Dinu Todoran

De: Redacția CANCAN 10/11/2025 | 15:39
„EXCLUSIV FCSB”, o producție marca ProSport, revine în această seară cu o nouă ediție incendiară, de la ora 18:00, pe canalul de YouTube ProSport și pe pagina de Facebook ProSport.

FCSB vine după remiza de la Hermannstadt, 3-3, unde echipa lui Elias Charalambous și Mihai Pintilii a fost chiar foarte aproape să piardă meciul. În ultimele 10 minute a fost eliminat și Daniel Bîrligea.

Discutăm astăzi la EXCLUSIV FCSB și despre ultimul transfer reușit de Gigi Becali la FCSB, omul care ar urma să schimbe totul la campioana României.

Nu vom trece cu vederea nici episoadele halucinante din vestiarul echipei naționale, în care s-au aflat în prim-plan mai mulți jucători de la FCSB și selecționerul Mircea Lucescu.

Vom vorbi la EXCLUSIV FCSB, de la ora 18:00, despre aceste subiecte, dar și despre altele, cu fostul antrenor al roș-albaștrilor Dinu Todoran și cu Robert Panduru.

Bineînțeles, și voi veți putea participa direct la emisiunea EXCLUSIV FCSB prin comentariile și întrebările voastre pe chatul emisiunii de pe YouTube și de pe Facebook. Acestea vor fi citite în timp real.

Urmăriți-ne, distribuiți emisiunea prietenilor, pentru că veți afla informații exclusive din interiorul campioanei FCSB.

