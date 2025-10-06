EXCLUSIV FCSB, azi de la 18:30. Analizăm FCSB – Universitatea Craiova, 1-0, cu Dan Diaconescu, Robert Panduru și medicul Olivia Timnea

„EXCLUSIV FCSB”, o producție marca ProSport, revine în această seară, de la ora 18:30, pe canalul de YouTube ProSport și pe pagina de Facebook ProSport.

Dan Diaconescu, Robert Panduru și medicul Olivia Timnea vor analiza derby-ul FCSB – Universitatea Craiova. Campioana României tocmai a câștigat partida cu oltenii, 1-0, de pe Arena Națională, după golul înscris de Florin Tănase din penalty.

Arbitrul Istvan Kovacs a avut 3 momente cruciale în care, de fiecare dată, a luat decizia greșită. Vom analiza la EXCLUSIV FCSB fazele delicate cu antrenorul Robert Panduru și medicul coordonator al staff-ului medical de la Concordia Chiajna, dar și medic al lotului național de fotbal feminin al României, Olivia Timnea.

O nouă ediție de colecție se anunță în această seară la EXCLUSIV FCSB, unde vom analiza și ceea ce a spus Mihai Stoica despre fanii roș-albaștrilor care au preferat să nu vină la meci, numindu-i „suporteri de rezultat”.

Bineînțeles, și voi veți putea participa direct la emisiune prin comentariile și întrebările voastre pe chatul emisiunii de pe YouTube și de pe Facebook. Acestea vor fi citite în timp real.

