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EXCLUSIV FCSB, azi de la 19:30. Ce se întâmplă cu transferurile lui Denis Drăguș și Florinel Coman. Un alt fotbalist este marea dorință a lui Gigi Becali

De: Redacția CANCAN 24/06/2026 | 15:59
EXCLUSIV FCSB, azi de la 19:30. Ce se întâmplă cu transferurile lui Denis Drăguș și Florinel Coman. Un alt fotbalist este marea dorință a lui Gigi Becali
EXCLUSIV FCSB, azi de la 19:30. Ce se întâmplă cu transferurile lui Denis Drăguș și Florinel Coman. Un alt fotbalist este marea dorință a lui Gigi Becali
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Emisiunea EXCLUSIV FCSB, o producție marca ProSport, continuă și astăzi, de la ora 19:30, pe canalul de YouTube ProSport și pe pagina de Facebook ProSport.

Jucătorii de la FCSB s-au reunit la baza sportivă din Berceni, iar pe 26 iunie vor pleca într-un cantonament în Olanda. Până la această oră, roș-albaștrii au transferat doar un jucător.

Totuși, marea dorință a lui Gigi Becali este legată de venirile lui Denis Drăguș și Florinel Coman. Vom vorbi astăzi la EXCLUSIV FCSB, de la ora 19:30, despre stadiul în care se află negocierile cu cei doi fotbaliști.

Totodată, pe lângă Ronny Labonne, FCSB vrea să mai aducă un fotbalist cu o cotă bună de piață. Vom discuta despre această presupusă mutare la EXCLUSIV FCSB.

Invitații de astăzi sunt jurnalistul Ion-Dumitru Panainte și Robert Panduru, fostul preparator fizic de la naționala U19 a României. Vom analiza împreună și echipa de start pe care FCSB o poate trimite în primul meci european, dar și unde ar mai trebui întărit lotul. Nu în ultimul rând, sunt ceva probleme și cu Florin Tănase, care încă n-a semnat prelungirea contractului.

Bineînțeles, și voi veți putea participa direct la emisiune prin comentariile și întrebările voastre pe chatul emisiunii de pe YouTube și de pe Facebook. Acestea vor fi citite în timp real.

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