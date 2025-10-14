„EXCLUSIV RAPID” cu Elvir Koljic e în direct pe YouTube – ProSport de la ora 18:00

Duminică avem Dinamo – Rapid, iar atacantul care a adus ultima victorie a giuleștenilor într-un derby cu rivalii din Ștefan cel Mare vine astăzi în studio și așteaptă întrebările voastre.

Discutăm despre forma bună a lui Koljic din acest sezon și lupta la titlu în liga 1. Vorbim despre colegii lui, Manea și Dobre, care s-au întors sănătoși de la prima reprezentativă, dar au bifat un singur meci sub comanda lui Mircea Lucescu. Aflați și câți suporteri rapidiști sunt așteptați duminică pe Arena Națională și abordăm și alte subiecte interesante cu Elvir Koljic.

Vă așteptăm alături de noi de la ora 18:00, în direct pe YouTube – ProSport, la „EXCLUSIV RAPID”!