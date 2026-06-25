EXCLUSIV RAPID – La mulți ani, Rapid! La mulți ani, Rapidiști!

25 iunie este o zi specială pentru Rapid, iar noi o tratăm ca atare. Vasile Maftei și Marius Bilasco vin astăzi în studio pentru a discuta cu voi despre tot ceea ce se întâmplă în Giulești, de la academie, până la echipa antrenată de Pancu. De ziua Rapidului aflăm de la noul director sportiv când vine atacantul atât de așteptat de voi, suporterii acestui club legendar. Discutăm despre primele 10 zile de la revenirea lui Daniel Pancu, dar nu neglijăm nici juniorii rapidiști. Vrem să aflam care este cea mai frumoasăamintire pe care o aveți din Giulești, din fața televizorului sau de pe orice stadion pe care ați fost alături de echipa voastră de suflet.

Nu ratați nici emisiunea de astăzi! Intrăm în direct cu voi la „EXCLUSIV RAPID” de la ora 16:45 pe YouTube și Facebook ProSport. Vă așteptam alaturi de noi!