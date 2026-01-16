Acasă » Știri » Există fructe radioactive. Nu ca la Cernobîl, dar suficient cât să ne amuze

De: Paul Hangerli 16/01/2026 | 08:10
Fructul radioactiv, sursa-pexels.com

Da, ai citit bine: există fructe radioactive. Nu, nu strălucesc în întuneric, nu pornesc alarmele de la vamă și nu trebuie depozitate în containere speciale. Dar, din punct de vedere științific, bananele sunt unele dintre cele mai cunoscute „fructe radioactive” din lume. Vestea bună? Tu ești deja mult mai radioactiv decât o banană. Vestea și mai bună? Totul este complet inofensiv.

De ce sunt bananele radioactive și nu, să zicem, merele?

Bananele sunt bogate în potasiu, un mineral esențial pentru organismul uman. Avem nevoie de el pentru inimă, mușchi, nervi și pentru funcționarea corectă a celulelor. Ce nu știe multă lume este că potasiul există în mai multe forme, iar una dintre ele este un izotop natural ușor radioactiv, numit potasiu-40.

Aproximativ 0,0117% din tot potasiul existent în natură este potasiu-40. Pare infim, și chiar este. Dar suficient cât să transforme bananele într-un exemplu preferat de manual atunci când vine vorba de radioactivitate naturală. Practic, dacă mănânci o banană, consumi și o cantitate minusculă de potasiu-40, care emite radiații în mod natural.

Potasiul-40 emite radiații beta și gamma. Sună serios, dar acestea sunt aceleași tipuri de radiații care există peste tot în mediul înconjurător: în sol, în aer, în apă și chiar în corpul nostru. Diferența nu o face tipul de radiație, ci doza.

Iar aici bananele sunt extrem de modeste. Doza de radiație primită în urma consumului unei banane este de aproximativ 0,1 microsievert. Ca termen de comparație, radiația naturală zilnică la care suntem expuși, doar trăind pe Pământ, este de zeci de ori mai mare.

Cât de radioactive sunt bananele, de fapt?

Atât de puțin radioactive încât oamenii de știință au inventat o unitate de măsură amuzantă și neoficială: banana equivalent dose. Este folosită pentru a explica pe înțelesul tuturor cât de mică este o anumită doză de radiație.

Cu alte cuvinte, dacă cineva îți spune că ai fost expus la „o doză echivalentă cu o banană”, poți să stai liniștit. Este una dintre cele mai mici expuneri imaginabile. Ar fi nevoie de un număr complet nerealist de banane mâncate într-un timp foarte scurt pentru ca radiația să devină măcar discutabilă.

Lucrurile devin cu adevărat interesante dacă ne referim la corpul omenesc. Corpul uman conține în mod natural aproximativ 16 miligrame de potasiu-40. Asta înseamnă că fiecare dintre noi este, tehnic vorbind, radioactiv. Mai mult decât atât, suntem de aproximativ 280 de ori mai radioactivi decât o banană.

Nu pentru că mâncăm banane non-stop, ci pentru că potasiul este esențial pentru viață, iar corpul nostru îl păstrează într-un echilibru foarte strict. Orice exces de potasiu, inclusiv potasiu-40, este eliminat rapid prin procesele normale ale organismului, de obicei în câteva ore.

Este periculos să mâncăm banane? Spoiler: nu

Radioactivitatea bananelor este complet inofensivă. Corpul nu „acumulează” radiația din banane, pentru că menține constant nivelul de potasiu. Chiar dacă mănânci mai multe banane într-o zi, surplusul este eliminat natural.

De fapt, riscul real ar fi opusul: lipsa de potasiu, care poate cauza probleme serioase de sănătate. Din acest punct de vedere, bananele sunt mai degrabă aliați decât dușmani.

Un detaliu important: radioactivitatea nu este ceva exotic sau rar. Trăim într-o lume natural radioactivă. Solul, aerul, apa, alimentele și chiar corpul nostru emit constant radiații la niveluri extrem de mici și sigure.

O banană este mult mai puțin „periculoasă” decât o radiografie dentară sau un zbor cu avionul la altitudine mare. Diferența este că bananele sună mai amuzant în titluri.

Bananele sunt radioactive, este adevărat. Dar nu sunt radioactive „ca la Cernobîl”, ci radioactive în sensul științific, banal și complet sigur al cuvântului. Sunt un exemplu perfect de cum sună înfricoșător ceva ce, de fapt, face parte din viața de zi cu zi.

Așa că data viitoare când mănânci o banană, poți zâmbi liniștit: nu doar că faci ceva bun pentru sănătatea ta, dar participi și la una dintre cele mai inofensive forme de radioactivitate de pe planetă.

