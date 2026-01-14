Explozie la Poliția Rutieră din Lugoj. 3 angajați au avut nevoie de intervenții medicale, după o acumulare de gaze

Două persoane au fost rănite astăzi, 14 ianuarie, în explozia care a lovit sediul Poliției din Municipul Lugoj. Deflagrația ar fi avut loc din cauza acumulărilor de gaze. Explozia a doborât o parte din clădire.

O persoană a fost recuperată de sub dărămături și a fost cel mai grav afectată, deoarece s-a ales cu răni la față și membre. Cei trei oameni care au primit îngrijiri sunt angajați MAI. Un agent de 41 de ani a suferit un atac de panică.

„Astăzi, 14.01.2026, în jurul orei 08:18, am fost solicitați să intervenim în urma unei deflagrații, neurmată de incendiu, într-o anexă din curtea poliției rutiere din municipiul Lugoj. La fața locului s-au deplasat de urgență, o autospecială de primă intervenție și comandă, 2 autospeciale de stingere și 10 pompieri. În urma deflagrației, au rezultat 3 victime, două persoane, dintre care o victimă de sex masculin, s-a deplasat la spital, prezintă arsuri la nivelul feței și membrelor superioare, cealaltă persoană este evaluată medical la fața locului, prezintă arsuri minore la nivelul membrului superior. Cea de-a treia victimă, prezintă atac de panică, primește îngrijiri medicale la fața locului”, precizează ISU Timiș.

Explozia s-a resimțit până departe și a creat panică

Explozia a spart geamurile blocului de vis a vis și a produs panică printre locatari. Au fost avariate și două mașini parcate în apropiere, dintre care o autospecială de poliție.

„De asemenea, au fost avariate două autovehicule dintre care unul este o autospecială de poliție, și 5 geamuri de la un bloc de locuințe din vecinătate. Din fericire, alte victime nu au fost înregistrate. Au fost evacuate toate persoanele din sediului Poliției municipiului Lugoj”, a transmis IPJ Timiș.

Martorii spun că suflul exploziei a fost atât de puternic încât a fost resimțit pe mai multe străzi adiacente, iar locuitorii din împrejurimi, alarmați de zgomot și de vibrații, au ieșit în stradă, scrie Banat 24.

„Mâine se va constitui o echipă complexă formată din specialiști criminaliști și experți tehnici pentru a stabili circumstanțele exacte ale producerii exploziei”, a precizat comisar Cătălina Iacob, șefa Biroului Cercetare la Fața Locului.

Potrivit unor martori, pe strada Avram Iancu mirosul de gaze a apărut încă de marți seară.

Foto: ISU TIMIȘ

