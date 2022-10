Fachirul din Periș l-a provocat pe Jean-Claude Van Damme la luptă: „Vreau ceva pentru calibrul meu”. În ce condiții vrea să-și înfrunte idolul

Fachirul din Periș vrea să îl cheme în luptă chiar pe Jean-Claude Van Damme (61 de ani). Cel care se autointitulează „șefu’ la bătaie” a anunțat și cine ar trebui să-l aducă pe actor în România.

Costel Pripas, cunoscut sub numele de Fachirul din Periș, este gata să se bată chiar și cu Jean-Claude Van Damme, dar după regulile sale. Fostul concurent de la „Splash! Vedete la apă” vrea ca Sebastian Vieru, organizatorul galei RFX să i-l aducă pe celebrul actor. Până când va fi posibilă această luptă, „șefu’ la bătaie” spune că se „mulțumește” și cu Iancu Sterp sau Cătălin Moroșanu.

„Dorința mea, dacă ar fi să o spun și să fiu corect, ar fi să mă bat cu Jean-Claude Van Damme. Asta e dorința mea, nu știu… Dacă domnul Sebastian (n.r. – organizator al galei), poți să mi-l aduci pe Van Damme, mă bat cu el. Până atunci, poți să-mi dai unul din țară, Iancu (n.r. – Sterp), Moroșanu (n.r. – Cătălin), habar n-am cine”, a spus fostul finalist de la iUmor. (CITEȘTE ȘI: A mâncat sau nu bătaie Van Damme în Bamboo?! Confesiunile făcute de „Regele Nightlife-ului” din Capitală)

Fachirul din Periș: „Jean-Claude Van Dame, come on in Romania!”

Fachiru’ vrea ca meciul să se desfășoare în cușcă, pe reguli de MMA – arte marțiale mixte. Luptătorul vrea să se bată cu idolul său din copilărie, considerând că este printre cei „de calibrul” lui.

„Vreau ceva pentru calibrul meu, să mă doară, cum ar veni. Jean-Claude Van Dame, come on in Romania! Am ceva cu Van Dame! Dacă e să fie cineva din România, foaie verde și-o lalea, Iancu este viața mea!”, a spus fostul concurent de la Românii au Talent. (CITEȘTE ȘI: După Van Damme, şi Lil Pump s-a rupt pe manele când a ajuns în România! Imagini fabuloase cu celebrul rapper)