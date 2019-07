Fanii artistei sunt în delir! Antonia a apărut goală pe plaja din Constanța

Antonia le-a sucit mințile admiratorilor, pozând dezbrăcată pe pe plaja Corbu din Constanța. A fost vorba de o ședință foto pentru o cunoscută revistă. Unii au admirat-o, alții au criticat-o pe artistă.

Antonia a fost protagonista unei şedinţe foto incendiară. Vedeta, care tocmai a făcut 30 de ani, a primit cu bucurie invitația jurnaliștilor de la Marie Claire România de a realiza un pictorial nud. Două dintre pozele făcute în timpul ședinței foto au fost publicate în numărul iulie/august al revistei, iar fotograful care a imortalizat momentele a postat acum una dintre ele, scrie rtv.net.

Fanii frumoasei artiste s-au împărțit în două tabere: unii au felicitat-o pentru gestul ei, alții au criticat-o.

Întrebată dacă a simțit vreodată că frumusețea o încurcă, iubita lui Alex Velea a răspuns: “Da. Zilnic. Uneori, nu doar publicul, dar și oamenii din industrie te desconsideră, pun pe primul plan frumusețea. E un compliment, te simți bine, dar, la un moment dat, vrei să le spun că nu ești doar așa, știi? Ce am mai auzit de-a lungul timpului? Că Antonia e foarte frumoasă, dar cântă așa și-așa sau are succes că e frumoasă. Nu e nicio problemă, că nu mă consider o Whitney Houston sau ceva, dar nici nu m-am trezit peste noapte că vreau să fiu “famous” și atât, mie chiar îmi place ceea ce fac”.