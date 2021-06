Fanul vedetelor a ”lovit” la Loredana Groza: ”Ești regretul vieții mele!”

Loredana Groza a început, de câteva luni, să posteze ”agresiv” pe rețelele de socializare și o face aproape mereu provocator. Fanii sunt în delir și nu ratează nicio poză incendiară, cu Loredana în ținute sexy. Comentariile sunt la ordinea zilei, dar la una dintre postări, un internaut i-a făcut artistei o declarație de dragoste.

Iar comentariul a atras atenția celorlalți fani ai divei. Cine este admiratorul Loredanei? Messesilviu este numele folosit pe rețelele de socializare de un fan al mai multor vedete. El comentează la foarte multe postări ale celebrităților autohtone și le face declarații de dragoste. Nu numai Loredana Groza a primit mesajul lui, ci și Delia, chiar mai multe. Messesilviu pare agramat, dar, de fapt, o face pentru a atrage atenția și pentru a se distra. (CITEȘTE ȘI: LOREDANA GROZA SURPRINDE, DIN NOU! FOTOGRAFIA CARE I-A LĂSAT MASCĂ PE INTERNAUȚI. „ÎNCĂ PUȚIN ȘI TE VEDEM GOALĂ”)

“loredana groza ești regretu vieți mele este că ești ansurata aș fi muntat și munți din loc și marea nu miar fi stat an cale ași fi alergat cinpile romine ași escalada getari reci că geata aș fi făcut orice să fiu linga tine să să fim amîndoi mereu să ne anbratisam la infinit nu să facem dragoste doar să ne plinbam șup ceru anstelat să alergam tiniundune de miini să stam antinsi an pat să ne uitam oci an oci fară să vbim niciun cuvînt să lașam tinpu să se oprească an loc și să trăim un monument de neuitat bv și te iubesc eu sunt puțin supărat”, a scris el în dreptul unei fotografii a cântăreței.

A trădat-o pe Delia cu Andreea Bălan

Delia îl cunoaște cel mai bine pe Messesilviu, pentru că i-a remarcat comentariile. Ba chiar a și glumit cu el, atunci când internautul i-a trimis un mesaj Andreei Bălan. “Trădare”, i-a scris, amuzată, Delia. (NU RATA: CUM A IEȘIT LOREDANA GROZA SĂ SE PLIMBE CU TROTINETA. CE ȚINUTĂ EXCENTRICĂ A PURTAT ARTISTA, ÎN PARC)

Ceilalți internauți sunt împărțiți în privința fanului fedetelor. “Deci el așa vorbește sau e la caterincă? Am văzut tot lasă astfel de comentarii”, ”@messesilviu eu am început să lăcrimez când am citit comentariul tău! Caterincă sau nu, e fain când durează puțin!”, ”@messesilviu ți-am înțeles cu toții conceptul de comment. Dar, get over this phase, man că nu mai e funny”, ”E foarte funny omul, e liber să facă ce vrea, din câte observ doar lui îi răspunde protagonista paginii deci: keep it up !!!”, sunt câteva dintre comentariile fanilor pe pagina de Instagram a Deliei.