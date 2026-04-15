Fasolea neagră face minuni pentru organism. La ce ajută, potrivit nutriționiștilor

Organismul are nevoie de câți mai mulți nutrienți. Specialiștii ne dau de fiecare dată sfaturi și recomandări. De această dată, au vorbit despre un aliment mai puțin cunoscut în țara noastră. Fasolea neagră aduce o mulțime de beneficii.

Fasolea este un aliment pe care îl folosim adesea în bucătăria românească. Totuși, există diferite variante de fasole, iar una mai puțin știută este fasolea neagră. Chiar dacă este rar găsită în România, ea are multe beneficii necunoscute pentru organism. Nutriționiștii o recomandă ori de câte ori avem ocazia.

Fasolea neagră face minuni

Alimentul este mai puțin folosit în țara noastră și asta pentru că provine din America Centrală și Sud. Acolo este utilizată de mii de ani pentru că are o mulțime de nutrienți care ajută la sănătate. O cană de fasole neagră are aproximativ 662 kcal, 41,9 grame de proteine (adică 84% din doza zilnică recomandată), 30,1 grame de fibre, 121 de grame de carbohidrați, 9,74 miligrame de fier, 332 de miligrame de magneziu și doar 4,11 grame de zahăr.

Aceasta este potrivită pentru cei care vor să aibă mai multă grijă de musculatură. Ajută la menținerea energiei pe timpul zilei, iar după o activitate intensă mușchiul poate fi relaxat cu o porție de fasole neagră. În plus, dacă este consumată alături de orez, poate fi o sursă incredibilă de proteină. Pe lângă asta, alimentul din America este foarte bun și la sistemul digestiv. El susține sănătatea digestiei cu ajutorul fibrelor pe care le conține. De aceea, ar fi bine ca fasolea să nu lipsească din dieta noastră. De asemenea, are un aport foarte mare de vitamina B. Datorită folatului din acest sortiment de fasole, se pot forma mai multe celule roșii în sângele nostru. Așadar, specialiștii spun că acest sortiment de fasole este perfect și pentru metabolism

Un alt aspect important de menționat este că glicemia poate fi ținută sub control cu ajutorul alimentului minune. Are un conținut ridicat de proteine și fibre, iar asta face să fie foarte sănătos și un aliat puternic asupra sănătății organismului. Pe de altă parte, este un real susținător al oaselor. Conține magneziu, fier și fosfor, iar asta ajută la întărirea sistemului osos.

