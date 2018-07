”Bad Angie”, favorita lui chef Scărlătescu, a ajuns la spital, din cauza unei anemii. Ea s-a speriat foarte tare și a povestit prin ce clipe a trecut. Până la urmă, medicii au pus-o pe picioare, dar i-au și reproșat faptul că muncește prea mult și nu mănâncă regulat.

Tocmai de aceea, vedetei i se face des rău.

”Sunt ok, sunt chiar ok acum. A fost a doua oară când am fost de urgenţă la spital. O anemie găsită de câţiva ani, dar acum cu munca şi suprasolicitatea… şi-a cam făcut de cap. Uit să mă mai duc şi eu acasă.

Muncesc foarte mult şi îmi place ceea ce fac şi uit să mănânc. O anemie, carenţă de calciu, m-am speriat iniţial. Nu îmi mai simţeam mâinile. Mi se încleştase degetele, m-am speriat foarte rău, a urmat şi un atac de panică”, a spus „Bad Angie”.