Femeie de afaceri, găsită moartă pe o barcă de lux! Condițiile misterioase i-au uluit pe anchetatori

Moarte la malul mării, sună ca un roman de Agatha Christie, dar este ce a pățit o tânără cu afaceri în domeniul modei. Condițiile misterioase în care s-a petrrecut tragedia i-au uluit pe anchetatori.

Martha Nolan-O’Slatarra, în vârstă de 33 de ani, a fost descoperită moartă pe o barcă ancorată la un club exclusivist de iahting din apropiere de New York. Tânăra era un designer de succes, respectată în lumea modei, dar începuturile nu au fost ușoare.

Martha Nolan-O’Slatarra, găsită moartă pe o barcă de lux

După ce a terminat studiile universitare în Irlanda natală, Martha a vrut să-și urmeze visul și să reușească în sectorul vestimentar. Era nemulțumită de postul sigur pe care îl avea la momentul respectiv într-o companie de marketing.

„Întotdeauna mi-am dorit mai mult, am fost mereu motivată de bani și, în sinea mea, știam că urmează un drum lung într-o industrie dificilă precum moda. Dar am dat curs provocării”, mărturisea nu demult tânăra afaceristă.

Ce a urmat rămâne istorie. Ajunsă la New York, a lucrat inițial ca ospătăriță în cartierul Soho, cunoscut pentru opulență și rafinament. Banii obținuți i-a investit în visul său și astfel a luat naștere propriul brand.

„Mi-am făcut o rețea de contacte, iar primii clienți pe care i-am servit la masă au fost și cei care au crezut în mine și le-au plăcut creațiile mele”, explica Martha.

Toate proiectele realizate purtau semnătura Martha Nolan, iar clienții apreciau calitatea înaltă a lucrărilor.

Moartea suspectă a Marthei Nolan-O’Slatarra

Polițiștii au fost surprinși să o descopere pe tânără în interiorul ambarcațiunii, fără urme vizibile de violență pe corp. La fața locului a fost identificat un praf alb, care a fost colectat și trimis în laborator pentru cercetări amănunțite.

Până la finalizarea cercetărilor, a fost emis un mandat de moarte suspectă, relatează NY Post.

Durere fără margini în familia Marthei

Familia afaceristei a fost devastată la auzul veștilor. Nu se cunosc foarte multe detalii în acest moment legat de persoanele cu care Martha a petrecut ultimele 24 de ore din viață, însă anchetatorii nu exclud ca aceasta să mai fi fost cu cineva la momentul decesului.

„Nu știu ce s-a întâmplat cu fiica mea. Am aflat după ce fiica noastră cea mică, Jacqui, a venit plângând să îmi spună. Încă suntem în stare de șoc”, a mărturisit mama defunctei, Elma Nolan.

În timp ce pe coasta de est a Statelor Unite autoritățile fac cercetări pentru a determina cauza morții, în micuțul oraș irlandez Carlow, locul unde a copilărit Martha, se fac pregătiri de înmormântare.

