Hulk Hogan, moarte suspectă? Fiica actorului cere autopsia și se oferă să o plătească

Brooke Hogan se oferă să plătească pentru autopsia lui Hulk. Fiica legendei wrestlingului dorește să îndepărteze orice urmă de „speculații și incertitudini” din jurul morții tatălui său.

Soția renumitului wrestler, Sky, a dezvăluit că nu au incinerat încă trupul lui Hulk Hogan, „deoarece familia vrea să se asigure că fiecare întrebare despre starea de sănătate a acestuia primește un răspuns”.

Brooke s-a oferit să plătească pentru a desfășura o autopsie a lui Hulk, dorind să obțină un răspuns cert privind moartea acestuia.

„Demnitatea și moștenirea tatălui meu merită acest lucru”, a transmis Brooke, conform TMZ.

Fiica lui Hulk a dezvăluit că a avut unele reținere cu privire la evaluările făcute tatălui său după moartea acestuia, spunând că există anumite aspecte pe care le consideră suspecte.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Poliție din Clearwater a insistat că „nu există semne ale unui act criminal sau ceva suspect în privința decesului”.

Hulk a decedat pe 24 iulie, aflându-se internat la un spital din Clearwater, Florida. Într-un raport de aprobare a incinerării emis de medicul legist, oficialii au transmis că Hulk a murit în urma unui atac de cord.

Brooke nu a participat la ceremonia de înmormântare a tatălui său

La ceremonia de înmormântare a lui Hulk Hogan, care s-a desfășurat marți, au participat numeroase vedete din lumea wrestlingului, actori și muzicieni, precum Kid Rock. Totuși, Brooke Hogan nu a participat la ceremonia de înmormântare, argumentând că asta și-ar fi dorit tatăl său.

„Tatăl meu ura morbiditatea înmormântărilor. Nu și-a dorit una. Și, deși știu că oamenii suferă în multe feluri și sunt recunoscătoare pentru toate evenimentele organizate pentru a-l onora, în calitate de fiică a sa, a trebuit să iau propria decizie de a-l onora în cel mai bun și mai sincer mod pe care l-am știut, în privat, în modul în care m-a făcut să mă simt cel mai apropiată de el”, a transmis Brooke pe rețelele de socializare.

Citește și: Ce avere colosală avea Hulk Hogan. Cine va moșteni averea, după moartea vedetei