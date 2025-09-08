Fenomene extreme în România! 15 județe intră sub cod galben de furtună, vijelii și grindină

Meteorologii au emis o alertă de vreme extremă în România, valabilă în orele următoare, după perioada de caniculă care a dominat țara. Începând de astăzi, de la ora 12:00, până la ora 23:00, 15 județe se află sub cod galben de furtună, fiind așteptate ploi torențiale, vijelii, grindină și descărcări electrice.
După o toamnă care și-a făcut debutul cu temperaturi de vară, vremea din România se răcește. Meteorologii au emis cod galben de furtună și vreme extremă.
Județele vizate sunt Alba, Hunedoara, Bihor, Sălaj, Maramureș, Arad, Satu Mare, Bistrița, Harghita, Sibiu, nordul județelor Vâlcea și Argeș, precum și o mică parte din județul Brașov. Meteorologii avertizează că se pot înregistra cantități de apă de 15-20 l/mp, iar fenomenele extreme vor continua și marți, în special în nord-vestul și centrul țării.
Vremea se va răci semnificativ, însă nu fără riscuri: zonele montane vor resimți intens efectele vijeliilor și ale ploilor puternice, iar descărcările electrice pot pune probleme localnicilor. Autoritățile recomandă prudență și evitarea deplasărilor în aer liber pe durata avertizării.
Pe 8 noiembrie, Capitala va înregistra prima temperatură negativă, de -2°C, potrivit prognozelor. Deși în timpul zilei, maxima va ajunge la 12°C, dimineața și seara se vor resimți ca o adevărată avanpremieră a sezonului rece.
Surprizele nu se opresc aici. Potrivit datelor AccuWeather, pe 22 noiembrie, în București o să apară și primii fulgi de nea, într-un context termic deloc prietenos: -3 grade minima și 6 grade maxima. Mai mult, specialiștii anunță că vor urma trei zile consecutive de ninsori, ceea ce înseamnă că începutul iernii meteorologice va fi simțit mai devreme decât în anii precedenți.
Așadar, dacă septembrie pare să fie o continuare a verii, cu temperaturi care ating sau chiar depășesc 30°C în anumite zile, scenariul se schimbă radical pe măsură ce ne apropiem de finalul toamnei. Octombrie va aduce o răcire constantă, iar în noiembrie, Capitala se va confrunta deja cu condiții de iarnă.
