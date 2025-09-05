Vine iarna mai repede decât ne așteptam! Pe ce dată scad temperaturile sub 0 grade Celsius în România, potrivit meteorologilor Accuweather

Toamna aceasta pare să nu stea prea mult la povești cu românii, pentru că iarna își face simțită prezența mai devreme decât ne-am fi așteptat. Dacă începutul lunii octombrie aduce temperaturi blânde, de toamnă autentică, meteorologii atrag atenția că frigul va sosi mult mai repede, iar termometrele vor coborî sub pragul de 0 grade Celsius chiar înainte de finalul lunii.

România se află în plin sezon de tranziție, când diferențele de temperatură de la o săptămână la alta pot fi surprinzătoare. Dacă începutul lui octombrie aduce zile blânde și soare, finalul lunii tinde să reamintească rapid că iarna este la doar un pas distanță.

Vine iarna mai repede decât ne așteptam

Conform prognozei Accuweather, prima zi cu temperaturi negative va fi 22 octombrie, în Predeal, orașul din România aflat la cea mai mare altitudine. Atunci, minimele vor scădea până la -3 grade Celsius, iar maxima zilei nu va trece de 8 grade. Practic, Predealul va fi primul oraș unde se va simți cu adevărat venirea iernii, cu un contrast puternic față de zilele precedente, când termometrele indicau în jur de 14-15 grade.

Privind harta prognozei pentru întreaga lună, se observă că după 22 octombrie, temperaturile vor rămâne scăzute, cu minime apropiate de pragul înghețului în mai multe zile, în special pe 28 și 29 octombrie, când sunt așteptate doar 1-3 grade în timpul nopții. În schimb, începutul lunii se menține relativ plăcut, cu maxime de 13-15 grade și câteva zile însorite.