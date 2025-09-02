Cod galben de caniculă în București și alte 19 județe, în septembrie 2025

În acest început de toamnă, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de cod galben de caniculă în București și 19 județe țară. Temeperaturile vor fi mai ridicate față de cele specifice acestei perioade. Iată cum arată prognoza meteo pentru primele zile din septembrie 2025.

După câteva zile ploioase, cu temperaturi scăzute, temperaturile extreme revin în România. Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis o avertizare de cod galben de caniculă valabil în 19 județe.

ANM a emis un cod galben de caniculă în 19 județe din România

Avertizarea meteo este valabilă începând de marți, 2 septembrie, între orele 12:00 – 21:00, în Banat, în sudul Olteniei și al Moldovei, în dusu, centrul și estul Munteniei și în Dobrogea. Vor fi temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Potrivit ANM, temperaturile maxime se vor situa în jurul valorilor de 33 și 35 de grade Celsius. Judeţele vizate de acest Cod galben sunt:

Brăila

Buzău

Călăraşi

Caraş-Severin

Constanţa

Dolj

Galaţi

Giurgiu

Ilfov

Ialomiţa

Mehedinţi

Olt

Tulcea

Timiş

Teleorman

Vrancea

Municipiul Bucureşti.

Începând de miercuri, 3 septembrie 2025, ANM a emis un cod galben de caniculă în Oltenia, Muntenia , sudul Moldovei și în Dobrogea. Temperaturile vor fi curpinse între 33 și 35 de grade Celsius. În sudul Munteninei, meteorologii anunță că temperaturile vor ajunge până la 37 de grade Celsius. În București, temperaturile se vor înregistra în jurul valorilor de 34-35 de grade Celsius. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat.

„Miercuri, în Oltenia, în Muntenia, în sudul Moldovei şi în Dobrogea continentală vor fi temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă şi disconfort termic, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge local pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 şi 35 de grade, izolat mai ridicate în sudul Munteniei, spre 36-37 de grade”, a transmis ANM.

Județele afectate sunt:

Argeș

Brăila

Buzău

Călărași

Constanța

Dâmbovița

Dolj

Gorj

Galați

Giurgiu

Ilfov

Ialomița

Mehedinți

Olt

Prahova

Tulcea

Teleorman

Vâlcea

Vrancea

București

Tot miercuri, în București, în intervalul orar 09:00 și 21:00, vremea va fi extrem de caldă, cu disconfort termic ridicat. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități, iar temeperatura maximă din termometre va ajunge la 37 de grade Celsius.

România, măturată de furtuni! Zonele unde sunt avertizări ANM

24 de valuri de căldură pe an în București! Cu cât vor crește temperaturile în 2100