România, măturată de furtuni! Zonele unde sunt avertizări ANM

Alertă meteo în România! Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe avertizări de vreme rea în cursul zilei de sâmbătă, 30 august 2025, valabile până duminică seara, 31 august. Specialiștii au anunțat furtuni puternice în mai multe zone ale țării. Află, în articol, toate detaliile!

Vremea continuă să joace feste. Meteorologii au anunțat furtuni puternice, după ce sâmbătă, 30 august 2025, au emis Cod galben de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic, în interval orar 12:00 – 21:00.

„Sâmbătă (30 august) în jumătatea de sud a Olteniei, Munteniei și a Dobrogei continentale, vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe arii restrânse pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 35…37 de grade”, a informat ANM, în urmă cu o zi.

Zonele din România afectate de furtuni, potrivit ANM

În ciuda temperaturilor ridicate, meteorologii au emis mai multe avertizări de vijelii. Inițial, ANM a anunțat Cod galben de vreme rea și instabilitate atmosferică pentru intervalul 30 august, ora 23:00- 31 august, ora 10:00

„În Banat, Oltenia și sud-vestul Transilvaniei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, posibil vijelii (rafale de 50…70 km/h) și izolat grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…30l/mp și izolat de peste 40 l/mp”, au transmis meteorologii.

A doua avertizare de Cod galben a intrat în vigoare duminică, 31 august 2025, de la ora 10:00 și este valabilă până la ora 21:00. Meteorologii au anunțat averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și chiar grindină.

„În Transilvania, sudul Banatului, nordul Olteniei și al Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, posibil vijelii (rafale de 50…70 km/h) și izolat grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și pe arii restrânse de peste 50 l/mp. Perioade cu instabilitate atmosferică accentuată vor fi pe arii restrânse și în restul țării”, a mai anunțat ANM.

Cum va fi vremea în septembrie 2025, în România

Toamna se apropie cu pași repezi, iar meteorologii Accuweather au actualizat prognoza pentru perioada următoare. Nici în lunile ce vin, românii nu vor scăpa de temperaturile ridicate. Specialiștii au transmis că va fi una dintre cele mai călduroase toamne din istorie.

Meteorologii au anunțat pentru această toamnă temperaturi mult peste media acestei perioade. Septembrie aduce maxime chiar și de 35 de grade în primele zile, iar minimele vor fi de 18-20 de grade. Spre finalul lunii, vremea se mai răcește.

În perioada 20-30 septembrie, temperaturile maxime vor fi de 18-25 de grade Celsius, iar minimele se vor încadra între 7 și 13 grade Celsius. În zilele de 16, 27 și 28 septembrie sunt așteptate și precipitații.

