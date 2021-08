Fericire mare în familia Laurei Cosoi. Fetiţa vedetei a împlinit un an! „O petrecere ca-n povești, de 3 zile și 3 nopți”

Laura Cosoi a sărbătorit un an de când mezina familiei a venit pe lume! Încă din primele minute de viaţă, Vera a reuşit să aducă bucurie pe chipul părinţilor săi, care i-au organizat acesteia o super petrecere. Alături de naşi, dar şi de cei mai apropiaţi prieteni, vedeta, soţul său, dar şi fiica lor cea mare au petrecut clipe de neuitat.

Petrecerea a ţinut 3 zile şi 3 nopţi, iar totul a fost organizat de celebra vedetă până la cele mai mici detalii. Evenimentul a avut loc într-o locație spectaculoasă, în care invitaţii s-au simţit cu siguranţă ca într-o poveste.

„Eu m-am lămurit, nu este doar o percepția a mea, timpul chiar zboară. Clar, trebuie să valorificăm la maximum fiecare clipă, pentru că e ca și cum clipești de câteva ori din ploape și a mai trecut 1 an. Dar prima aniversare a Verei știu sigur că va rezista peste timp ca una dintre cele mai fericite amintiri. O petrecere ca-n povești de 3 zile și 3 nopți cu familia extinsă, adunați cu toții din Ardeal și Moldova s-o sărbătorească pe Vera Maria, fiica noastră venită pe lume în zi de sărbătoare”, a declarat aceasta pe pagina sa personală de socializare.

Bineînţeles că vedeta nu a uitat de tradiţiile româneşti. Astfel, naşii i-au pregătit micuţei o tăviţă cu multe obiecte, pentru ca Vera să aibă de unde să aleagă. Am putea spune că fetiţa îi va călca pe urme mamei sale şi asta pentru că a fost atrasă tocmai de stilou, dar şi de o statuetă cu Fecioara Maria.

„Vera a ales stiloul, poantele, pe care le-am pus că simbol al universului artistic și o statuetă cu Fecioara Maria, ceea ce înseamnă că va fi apropiată de credință. Cel puțîn in interpretarea noastră de acum! Stilou am ales și eu când eram mică, dar și Rita. Se pare că, la fel că mine și fetele vor avea treaba cu scrisul de-a lungul vieții lor!”, a povestit Laura Cosoi pe blogul ei.

Laura Cosoi, dezvăluiri despre marele eveniment

„Aniversarea Verei a căzut duminică, așa că prima parte a zilei am început-o cu rugăciune, la biserica, apoi am pregătit petrecerea împreună cu familia. Ne era dor de o sărbătoare că altădată, cu mese întinse sub prun, noi toți împreună, curtea decorată cu atenție la detalii, râsete de copii, surprize și muzică bună”, a menționat Laura pe blogul său.

