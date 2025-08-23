Acasă » Știri » Festin cu final tragic pentru un bărbat din Galați! A mâncat până a ajuns la un pas de moarte

De: Alina Drăgan 23/08/2025 | 23:39
Festin cu final tragic pentru un bărbat din Galați /Foto: Pixabay

Românii sunt cunoscuți drept pofticioși, iar mesele tradiționale bogate fac parte din stilul nostru de viață. Totuși, atunci când abundența trece de o anumită limită, consecințele pot fi dramatice. A simțit-o pe propria piele un bărbat de 40 de ani din Galați, care a ajuns la un pas de moarte după ce a mâncat și a băut peste măsură.

Bărbatul a fost transportat de urgență la spital, iar viața i-a fost pusă în pericol. Ceea ce familia a crezut inițial că este un infarct s-a dovedit a fi o problemă mult mai gravă, care ar fi putut să îi fie fatală dacă medicii nu interveneau la timp. Totul s-a întâmplat din cauza faptului că a mâncat mult prea mult.

Bărbatul de 40 de ani intrase în concediu și se pregătise să profite din plin de câteva zile de odihnă. Așa că și-a pregătit o masă copioasă, cu preparate tradiționale, stropite din belșug cu alcool. După ore bune de festin, bărbatul s-a pus la somn, însă liniștea serii s-a transformat rapid într-un coșmar.

Un zgomot puternic a alertat familia: bărbatul căzuse din pat, ținându-se de piept și acuzând dureri cumplite. Crezând că suferă un infarct, rudele au chemat imediat ambulanța.

Inițial, pacientul a fost trimis la spital cu diagnosticul de infarct și recomandarea de montare urgentă a unor stenturi. Însă investigațiile făcute de echipa medicală au scos la iveală cu totul altceva: esofagul îi era rupt, iar organismul intrase deja în septicemie.

„Echipa a intervenit rapid, a făcut urgent un CT și când s-au pregătit de intervenție… infarctul nu exista. Analizele imagistice arătau esofagul rupt, iar analizele de sânge indicau septicemie gravă, care putea duce în câteva ore la insuficiență multiplă de organe și deces”, a explicat doctorul Constantin Truș, medicul de gardă.

Bărbatul a fost supus de urgență unei operații, iar intervenția s-a încheiat cu succes. Medicii i-au administrat antibiotice puternice pentru a combate infecția, iar viața pacientului a fost salvată la limită.

Specialiștii explică faptul că ruptura esofagului a fost provocată de presiunea extremă creată în timpul unui reflex de vomă, pe care bărbatul a încercat să îl oprească. În acele condiții, pereții esofagului au cedat, iar lichidele și bacteriile au pătruns în spațiul dintre organe, declanșând septicemia. Acum, pacientul se află în afara oricărui pericol, însă medicii îl supraveghează atent.

