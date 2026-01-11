Fețele create de inteligența artificială sunt imposibil de deosebit de cele reale. Studiu: Oamenii sunt păcăliți fără să-și dea seama

Inteligența artificială a ajuns atât de avansată încât ne poate păcăli cu ușurință. Un nou studiu arată că majoritatea oamenilor nu mai pot face diferența între o față reală și una generată de AI — iar pericolul este mai mare decât pare la prima vedere.

Nu mai știm cine e real și cine nu

Potrivit New York Post, cercetătorii britanici au descoperit că imaginile create de inteligența artificială au devenit atât de realiste încât pot păcăli chiar și ochiul antrenat. Studiul, publicat în revista Royal Society Open Science, ridică semne serioase de întrebare cu privire la viitorul autenticității online.

Oamenii de știință au descoperit că, fără un antrenament special, majoritatea participanților la studiu nu puteau face diferența între fețe umane reale și cele generate de AI. Mai grav, în unele cazuri, fețele false au fost considerate mai „credibile” decât cele autentice.

Motivul? Tehnologia folosește așa-numitele rețele generative (GAN), capabile să creeze chipuri perfect proporționate, fără imperfecțiuni — uneori chiar prea perfecte pentru a părea reale.

Cercetătorii avertizează că acest lucru poate avea consecințe grave, mai ales într-o epocă în care deepfake-urile sunt folosite pentru înșelătorii, dezinformare sau fraude online. Recent, au apărut inclusiv „medici falși” creați de AI, care ofereau sfaturi medicale pe rețelele sociale.

Un antrenament de 5 minute poate face diferența

Partea bună? Specialiștii spun că oricine poate învăța să depisteze fețele false, iar procesul durează doar câteva minute.

În cadrul experimentului, participanții au primit un training de cinci minute, în care li s-a explicat la ce detalii să fie atenți:

dinți poziționați ciudat

linii ale părului nenaturale

piele prea perfectă

asimetrii subtile ale feței

După acest mini-curs, rezultatele s-au îmbunătățit semnificativ. Așa-numiții „super-recunoscători” au reușit să identifice corect peste 60% dintre fețele false, iar oamenii obișnuiți au ajuns la performanțe de peste 50% — față de doar 30% înainte de antrenament.

Cercetătorii au observat și un alt detaliu interesant: după instruire, participanții petreceau mai mult timp analizând o imagine înainte să dea un verdict.

Situația este mai gravă decât pare la prima vedere

Specialiștii avertizează că aceste tehnologii pot fi folosite în scopuri periculoase: escrocherii online, manipulare politică, identități false sau știri fabricate. Iar problema nu se oprește la imagini.

Recent, experții au declarat că inteligența artificială a trecut și celebrul „Test Turing”, ceea ce înseamnă că poate conversa atât de natural încât nu mai poate fi deosebită de un om real. Cu alte cuvinte, nu doar fețele, ci și vocile sau mesajele pot fi false, iar viitorul apropiat va cere o vigilență mult mai mare din partea tuturor.

Inteligența artificială nu mai este un simplu instrument — este deja un maestru al deghizării. Iar într-o lume în care realul și falsul se confundă tot mai des, un strop de scepticism și atenție poate face diferența între adevăr și iluzie.

CITEȘTE ȘI:

Doliu în showbiz! Un cunoscut chef a murit după o luptă lungă cu o boală grea

Acuzații grave în dosarul privind incendiul din Crans-Montana. Patroana clubului ar fi fost „văzută ieșind cu teancuri de bani din clădirea în flăcări”