Fiica Antoniei a împlinit nouă ani. Cum și-a serbat Maya ziua

Mare sărbătoare, mare în familia Antoniei! Fetița ei a împlinit nouă ani, iar artista a sărbătorit-o pe micuță alături de Alex Velea și cei doi băieți pe care îi au împreună.

Antonia a mers recent în Italia, alături de Alex Velea, dar și de cei doi copii ai lor, Dominic și Akim. Artista a vrut neapărat să fie alături de fetița ei, Maya, la împlinirea vârstei de nouă ani. Antonia i-a pregătit micuței sale mai multe surprize și a răsfățat-o cu cadouri.

De departe, însă, artista s-a simțit pe deplin împlinită deoarece a fost alături de cei trei copii ai săi. Antonia a publicat mai multe fotografii cu Maya, Dominic și Akim. Iar… micuța sărbătorită a strălucit într-o rochie de prințesă, cu fundă în talie.

Antonia și Alex Velea se iubesc de ani buni și au împreună doi copii: Dominic (n.: 27 decembrie 2014) şi Akim Alexandru (n.: 7 decembrie 2016). Cântăreaţa mai are o fiică, pe Maya, din căsnicia cu Vincenzo Castellano. Pentru custodia fetei, cei doi foști soți au o dispută care durează de câțiva ani. Maya Rosaria Castellano s-a născut pe 28 august 2010, iar în prezent, ea locuieşte în Italia alături de bunicii lui Vincenzo.

“Aș putea să vorbesc foarte mult de Antonia în general. O iubesc extrem de mult. Sunt încântat de ea, o ador cu toată ființa mea, aș face orice pentru ea. Amândoi am trecut prin căsnicii eșuate și nu știu ce ar fi fost dacă nu ar fi apărut ea în viața mea. Înainte să fim iubți am fost prieteni o perioadă destul de lungă timp în care ne-am cunoscut, au fost 3-4 ani în care am fost amici. Ne-am cunoscut la studio.