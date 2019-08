Am redeschis rubrica fără perdea, despre sex, care răspunde tuturor dilemelor cititorilor CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din România. Psihologul Jacqueline a acceptat să stea, din nou, de vorbă cu cititorii fideli și să ofere sfaturi în legătură cu cele mai intime probleme, găsind rezolvare pentru fiecare în parte. Astăzi este vorba despre un caz în care ar fi implicată, indirect, însăși frumoasa cântăreață Antonia. (VEZI ȘI: Mărturia incredibilă a unei autostopiste din Făurei: ”M-a luat la ocazie și a început să mă pipăie!” Ce a urmat întrece orice imaginaţie)

Dragă Jacqueline,

Sunt Ana, am 23 de ani și sunt din Călărași. Trăiesc o adevărată dramă. Iubitul meu m-a părăsit pentru Antonia. Da, Antonia, cântăreața. Liviu e mare fan. Bine, puțin spus fan. E un obsedat. Liviu a cunoscut-o pe Antonia în 2015, la un concert. După spectacol, a luat un autograf de la ea și l-a pupat pe obraz, iar atunci în mintea lui s-a produs ceva, nu știu ce, dar a început, treptat-treptat, să mă deranjeze. Numai despre ea vorbește, ascultă numai muzica ei. Mai mult, când făceam dragoste, făceam doar pe melodiile ei. Ca să nu mai zic că a transformat dormitorul într-un altar dedicat ei, cu poze, cu scrisori pe care i le-a scris, dar nu a avut tupeu niciodată să i le trimită. (VEZI ȘI: A RĂMAS ÎNSĂRCINATĂ ÎN VAMA VECHE, IAR SOȚUL A DIVORȚAT DE EA INSTANT: ”ȘTIU CĂ SUNĂ CIUDAT, DAR NU AM FĂCUT SEX…”)

Am răbdat, cât am răbdat, dar cireașa de pe tort a fost când, în timp ce făceam dragoste, mi-a propus să îmi zică Antonia. Am înnebunit! Că cică așa se simte el mai în largul lui în pat. E nebun, jur! Nu am mai putut, ne-am certat groaznic și, la final, mi-a zis să ne despărțim, cel puțin pentru o perioadă, că el, de fapt, pe Antonia o iubește. Chiar nu știu ce să fac. Îmi poți da un sfat?

Draga mea,

Situația pe care mi-ai povestit-o este una destul de gravă. Partenerul tău, cu toată sinceritatea ți-o spun, ar trebui să consulte un psiholog. Are nevoie de ajutor specializat. Lucrurile care se întâmplă în mintea lui și situațiile pe care și le creează nu sunt deloc benefice pentru psihicul lui. (NU RATA: CE A PĂȚIT O ”CORPORATISTĂ” ÎNTR-UN TRAMVAI DIN BUCUREȘTI: ”M-AM SPERIAT CÂND AM REALIZAT CĂ…”)

Ce pot să te sfătuiesc este să nu îți mai faci tu rău. Nu ai de ce să accepți o astfel de situație. Poți însă să încerci să îi dai câteva sfaturi, poți chiar să te duci cu el la câteva ședințe de terapie, însă dacă el are aceste gânduri și ți-a vorbit chiar și despre iubire, din punctul meu de vedere e cam greu să scape de această obsesie. Știi și tu cum se spune “Dragoste cu forța nu se poate”. Dar el nu înțelege, din câte mi-ai povestit, că relația lui cu Antonia este imposibilă.

Dar nu cred că trebuie să stai într-o relație toxică cu un om care nu poate să aprecieze ceea ce are lângă el. Tu trebuie să fii o femeie puternică și să îți dai seama de valoarea ta și să nu-i mai lași pe cei din jurul tău să te calce în picioare. Meriți un om care să te aprecieze și să te pună pe tine pe primul loc.

Sper că am reușit să te ajut.

Scrie și tu la jacqueline@cancan.ro dacă vrei să intri în legătură cu specialista noastră