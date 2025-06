Fiica Danei Săvuică s-a căsătorit! Primele imagini cu Julie Stanciu în rochie de mireasă

Bucurie mare în familia Danei Săvuică! Fosta prezentatoare TV a fost soacră mică și a decis să împărtășească primele imagini de la eveniment. Fiica ei, Julie Stanciu, s-a căsătorit cu alesul inimii sale și este mai fericită ca niciodată. Tânăra a strălucit în rochia de mireasă. Nici mama ei nu s-a lăsat mai prejos, purtând o ținută superbă. Află, în articol, toate detaliile!

Dana Săvuică a fost căsătorită timp de 25 de ani cu fostul ei soț, Răzvan Stanciu, de care a divorțat în 2016. Cei doi au împreună o fiică de 32 de ani, pe nume Julie. Acum, tânăra a decis să facă pasul cel mare, iar mama sa i-a fost alături într-un moment atât de important.

Julie Stanciu, fiica Danei Săvuică, s-a căsătorit la 32 de ani cu alesul inimii sale. Deși mama ei este o personalitate foarte urmărită și apreciată din România, tânăra a preferat să stea departe de ochii curioșilor, motiv pentru care nici identitatea soțului său nu este cunoscută. Fosta prezentatoare TV a fost cea care a publicat primele imagini de la eveniment. Fotografiile au fost însoțite și de un mesaj.

„Love and marriage in the family (n.r. Iubire și căsătorie în familie)”, a scris Dana Săvuică pe Instagram, imaginilor de la nunta fiicei sale.