Fiica i-a lansat provocarea, dar colegul lui Lili Sandu de la “Vorbește lumea” e cumpătat. Bogdan Ciudoiu: “E pregătită pentru scenariul în care nu vor fi suficienți bani!”

Om de radio, Bogdan Ciudoiu s-a adaptat rapid la o emisiune TV. Lansat în direct la Pro TV, chiar de Adela Popescu, în urmă cu 4 ani, când era la cârma emisiunii “Vorbește lumea”, Bogdan a trecut ecranul și și-a adjudecat locul în echipă. Alături de Lili Sandu și Shurubel, cei trei aduc bună dispoziție și informații utile fidelizându-și publicul. Cu ocazia aniversării celor 10 ani de “Vorbește lumea”, simpaticul prezentator a oferit un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, chiar în platoul emisiunii. Cum l-a schimbat televiziunea, ce spune fiica lui, Natalia, de faptul că apare pe micul ecran, dar și ce i-a cerut de ziua ei, ne-a povestit colegul lui Lili Sandu.

“Vorbește lumea” va intra în vacanță în luna august, așa că Bogdan are planul făcut. Își duce fetele – soția și fiica în Italia, după care vacanța părinților va continua în Grecia. Recunoaște însă că televiziunea dă dependență și după o săptămână de relaxare va duce dorul jobului și a adrenalinei aferente.

Bogdan Ciudoiu: “Mai mult mă concentram să nu stric nimic decât să reușesc să adaug ceva la emisiune”

CANCAN.RO: 4 ani de “Vorbește Lumea pentru tine”. Îți mai aduci aminte cum a fost prima ediție? Ce temeri ai avut?

Bogdan Ciudoiu: Acum, în momentul în care ai zis “4 ani de Vorbește Lumea pentru tine”, am trecut din nou prin prima ediție și știu că am intrat pe unde intră invitații în platoul nostru. Noi am fost invitați în platou practic de Adela Popescu la momentul ăla. N-am înțeles nimic din emisiunea aia. Adică a fost un amestec de emoții, știu că mai mult mă concentram să nu stric nimic decât să reușesc să adaug ceva la emisiune. Mi se pare că a fost acum mult mai mult timp.

Au fost atât de multe ediții de atunci, am învățat atât de mult și am crescut atât de mult, încât nu mi se pare că are nici o legătură Bogdan de atunci cu Bogdan de acum. Cel puțin când vine vorba de o emisiune la TV.

Bogdan Ciudoiu: “Natalia de obicei fuge de discuțiile astea”

CANCAN.RO: Natalia, fiica ta, ce zice de faptul că tatăl ei apare pe micul ecran?

Bogdan Ciudoiu: Este fascinată în primul rând de televiziune. A venit și în platou aici de câteva ori și s-a jucat, a văzut ce înseamnă prompter, a văzut câte lumini sunt. Ea nu e neapărat fan lumini multe și când a venit în platou prima dată, m-a întrebat după aceea: “Voi trebuie să stați așa cu toate mereu, cu lumina aceea puternică în ochi? Cum țineți ochii deschiși?”

Și i-am explicat că lumina e importantă la TV, că imaginea e mai clară și mai bună.O văd fascinată de zona asta. I se pare interesant cumva că tati lucrează în atenția oamenilor, dar e și ceva ce nu îi place în asta, neapărat, pentru că mai primește întrebări de la copiii din jur.

Se întâmplă să o mai întrebe prietenii de afară sau colegii de la școală lucruri legate de tati și de emisiunea pe care o prezintă și de obicei fuge de discuțiile astea. “Nu știu, eu sunt un copil, eu mă joc, nu știu să-ți zic.”

( NU RATA: Drama de familie pe care Lili Sandu a ascuns-o. Vedeta Pro Tv a făcut dezvăluiri dureroase: „Eram furioasă, îngândurată” )

Bogdan Ciudoiu: “E visul ei, anul ăsta, de ziua ei”

CANCAN.RO: Ce vârstă are?

Bogdan Ciudoiu: 10 ani face vara asta, peste câteva zile împlinește 10 ani. Nu îmi vine să cred! Eu când mă gândesc la mine, sunt un puști de 25 de ani în mintea mea cu copil de 10 ani. Cum s-a întâmplat asta? Nu știu.

CANCAN.RO: I-ai pregătit petrecerea, cadoul?

Bogdan Ciudoiu: Este primul an în care nu a trebuit să ne gândim noi ce să-i luăm de ziua ei. A venit ea și ne-a spus din start: “A venit momentul să îmi schimb telefonul”. Și am întrebat-o de ce? Și a zis că ei îi place foarte mult să facă poze, a învățat să facă poze foarte bune, apropo. Perfect, bravo, tati! Dar a luat telefonul meu la un moment dat și al ei, a făcut aceeași poză în același loc și i s-a părut că arată mult mai bine pozele făcute cu telefonul meu și atunci a zis: “E nedrept. Adică am nevoie de un telefon cu o cameră mai bună ca să pot să fac poze mai drăguțe. Așa că ăsta este anul în care trebuie să îmi schimb telefonul.”

Bogdan Ciudoiu: „E pregătită pentru scenariul în care nu vor fi suficienți bani”

Și noi ne-am uitat la ea: adică te aștepti să primești un telefon? “Nu, nu, dar poate familia și cine îmi ia un cadou poate află de treaba asta și pune umărul la telefon, cât poate fiecare și poate reușesc să strâng bani de un telefon”.

Deci ăsta e visul ei, anul ăsta, de ziua ei. I-am explicat că nu există garanția faptului că se vor strânge suficienți bani pentru un telefon nou. O să pună și mami, o să pună și tati, o să pună toată familia. Dacă nu sunt suficienți, o să trebuiască să mai strângem până în punctul în care va avea pentru un telefon nou.

Ea e pregătită pentru scenariul în care nu vor fi suficienți, dar măcar a zis că e un prim pas spre un telefon nou că are nevoie de el. Că e acum, că e peste trei luni, că e peste cinci, ea știe că și-l dorește. Dar i-am spus de fiecare dată că lucrurile importante vin în timp.

Nu poți să te hotărăști așa, că vrei un telefon nou și să se întâmple peste noapte, trebuie să lucrezi la asta. Și dacă te apuci cumva să strângi și să drămuiești, cu siguranță o să se întâmple. Acum nu știm dacă la final de iulie sau mai târziu.

Bogdan Ciudoiu, vacanță în Italia și Grecia

CANCAN.RO: Planuri de vacanță, unde vă relaxați?

Bogdan Ciudoiu: O să mergem în Italia. Apropo de Natalia, ea este foarte mare fan, ca și noi drumeții, motiv pentru care am ales să mergem cu mașina în Italia, nu să zburăm. O să trecem prin Serbia, o să trecem prin Croația, în drum spre Italia. Acolo ne întâlnim cu niște prieteni în Bari. Și e un fel de safari acolo, abia aștept să-i văd fața Nataliei când o să vadă că se plimbă leii pe lângă mașina noastră.

Cred că o să fie stresată și să nu ne atingă mașina, că e a noastră, lăsați-ne mașina în pace. Ne plimbăm pe acolo, o să stăm vreo 10 zile în Italia, după care urmează partea a doua a vacanței, în care fetele, Alexandra și Natalia o să zboare acasă. Mă lasă acolo cu mașina în Bari, eu o să traversez cu un feribot până în Grecia.

Și Alexandra lasă copilul la bunici, că urmează săptămâna cu bunicii pentru Natalia și ea zboară în Grecia a doua zi și o preiau eu de la aeroport. Urmează o săptămână de adulți, de prieteni, pe un vas, avem un prieten care este skipper, conduce catamaran și am o săptămână, ne adunăm gașca de prieteni și stăm pe un catamaran prin Grecia. Practic și vacanța părinților.

CANCAN.RO: Relaxare plăcută, să te întorci cu bateriile încărcate!

Bogdan Ciudoiu: Absolut! Dacă mă uit acum spre vacanță, abia aștept să vină, dar ca de obicei, după o săptămână maximum, începe să mă ia bâțu și abia aștept să mă întorc la emisiuni. Bateriile vor fi super încărcate, nu-i problemă. Am și familia care să mă ajute să fac asta, deci abia aștept.

Foto: Instagram

( VEZI ȘI: Ce se întâmplă cu Shurubel, Bogdan și Lili Sandu atunci când intră reclama la ”Vorbește lumea”? Vedetele au dat din platou și nu e ceea ce credeai: ”Este o artă, până la urmă…” )

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.