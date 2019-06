Fiica lui Edith Gonzalez, mărturisiri dureroase în scrisoarea pe care i-a dedicat-o actriței la câteva zile după moartea ei

Mărturisirile neașteptate așternute de Constanza Creel Gonzalez în scrisoarea pe care i-a dedicat-o mamei sale la câteva zile după moartea ei au impresionat milioane de oameni. La un moment dat, adolescenta a vorbit despre ce înseamnă moartea pentru un actor, așa cum i-a explicat cea care i-a dat viață. Gestul fiicei lui Edith Gonzalez vine la câteva zile după ce s-a aflat ce i-a scris aceasta în biletul de adio pe care i l-a scris înainte să piardă lupta cu temutul cancer.

Fiica lui Edith Gonzalez, scrisoare de dragoste în memoria regretatei actrițe

În vârstă de 14 ani, Constanza Creel Gonzalez a vorbit la superlativ despre rolul de mamă pe care l-a avut actrița în viața ei personală, dar și despre cariera acesteia. Fata lui Edith Gonzalez a făcut publice amintiri vechi de 10 ani și sfaturile pe care le-a primit de la regretata artistă internațională. “Mama mea a fost o ființă extraordiară și o mamă excelentă. Ea nu a folosit munca ei drept scuză pentru a nu fi. Când eram copil îmi amintesc că, indiferent cât de târziu sau cât de obosită venea de la serviciu, mă săruta, iar în ziua următoare nu se plângea niciodată că o trezeam la 6 dimineața ca să ne jucăm. În același timp, ea nu a profitat de rolul de mamă bună pentru a nu-și face treaba bine. Îmi amintesc că îmi spunea: «O scrisoare de demisie din partea unui actor este exact ca moartea». Iubea să învețe lucruri noi, oricând mergeam în călătorii ea era cel mai bun ghid turistic; dacă nu știa ceva, întreba și învăța. Ea mi-a arătat lumea, Egiptul, Galapagos, Parisul, Londra, Cambodgia, Vietnamul, India, Peru, Columbia, Canada, Madridul, ca să menționez doar câteva destinații și, firește, tot Mexicul.

Când aveam 4 ani, mama mea s-a dus în Cambodgia ca să filmeze «Dona Barbara», o nouă telenovelă. Și ea a fost Dona Barbara, cea mai bună Dona Barbara din câte puteau exista. Mamă, Dona Barbara a fost un caracter puternic, independent și macho, dar mi-ar fi plăcut să fiu jumătate din femeia care ești tu, pentru că Dona Barbara a privit lumea cu ură, dar tu ai făcut-o cu iubire. Te iubesc, mamă”, a scris adolescenta în scrisoarea dedicată mamei sale.

Constanza Creel Gonzalez va împlini 15 ani în luna august și rudele actriței se gândesc cu groază la acea zi…. prima aniversare a fiicei lui Edith Gonzalez fără mama ei.

Edith Gonzalez, declarație emoționantă despre moarte și lupta cu cancerul

“Sunt femeie, fiica, soră, cetăţeană, mexicană şi fiinţă universală. Sunt suma vremurilor, a surorilor, a prietenelor, a mamelor, a bunicilor şi a tuturor femeilor din generaţie în generaţie care trăiesc în mine, şi prin mine. Sunt liberă şi sclavă precum ele, precum noi toţi. Noi, femeile, suntem nişte aventuriere: am studiat, am dansat, am râs cu poftă şi am iubit. Şi avem responsabilitatea de a le spune şi celor ce vin că merită să trăieşti din plin. Avem o singură viaţă şi deci o singură şansă să strălucim. Vă vorbesc din proprie experienţă, iar eu, ca persoană ce nu a fost niciodată punctuală, nu am de gând să ajung la timp nici la cel din urmă strigăt. Îmi pare rău, dar mai am multe lupte de dus, multe zâmbete de împărţit, multă artă de admirat. Aşa că, Moarte, aşează-te şi aşteaptă-mă! Pentru că ceasul meu o să sune cu mare întârziere”, spunea Edith González în martie 2017.

Edith Gonzalez – biografie

Edith González s-a născut pe 10 decembrie 1964 la Monterrey, Nuevo León, Mexic. Pe când avea doar patru ani, ea a debutat în telenovela “Cosa juzgada”, iar 8 ani juca în filmul “El rey de las gorillas” şi la numai 13 ani cunoaşte gustul succesului cu rolul din “Los ricos también lloran (Şi bogaţii plâng)”, unde a apărut alături de deja celebra Veronica Castro.

