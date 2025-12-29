Fiica lui Tzancă Uraganu cu Alina Marymar a ajuns de urgență la spital! „Niciodată nu am văzut-o aşa de rău pe Anastasia”

Sărbătorile de iarnă au adus momente tensionate în familia manelistului Tzancă Uraganu. Fiica sa, Anastasia, a făcut febră foarte mare, aproape 40 de grade Celsius. Situația a creat panică, mai ales pentru Alina Marymar, mama copilului, care se afla într-o țară străină și nu știa la ce să se aștepte în privința sistemului medical.

Incidentul a avut loc în perioada Crăciunului, atunci când cei doi au decis să o ia pe Anastasia cu ei în Anglia, pentru a petrece sărbătorile împreună. A doua zi de Crăciun, starea fetiței s-a deteriorat rapid, febra crescând până la 39,9 grade Celsius, ceea ce a determinat familia să solicite imediat intervenția unei ambulanțe. Anastasia a fost transportată de urgență la spital, unde i s-au administrat medicamente pentru scăderea febrei. După primele verificări, personalul medical nu a efectuat teste suplimentare, considerând că febra ar fi fost cauzată de o infecție ușoară.

Având în vedere agravarea stării de sănătate, familia a decis să se întoarcă cât mai repede în România pentru a continua tratamentul. Pe aeroport, fetița a prezentat simptome suplimentare, inclusiv vărsături, somnolență și refuz de hrană. Odată ajunși acasă, Alina Marymar a dus-o pe Anastasia la un spital privat, unde după analize amănunțite s-a stabilit că boala era, de fapt, gripa de tip A. Inițial, existau temeri că ar putea fi vorba de pneumonie, însă diagnosticul a confirmat că era vorba de o infecție virală, ceea ce a oferit un oarecare confort părinților, întrucât nu era necesară administrarea de antibiotice.

Datorită caracterului contagios al gripei, internarea la spitalul privat nu a fost posibilă, iar spitalele de stat erau deja suprasolicitate, pline de copii bolnavi. Astfel, tratamentul a fost continuat acasă, sub supravegherea atentă a mamei. Fetița a primit ser pentru hidratare și medicamente antivirale, alături de aerosoli, pentru a ameliora simptomele și a preveni complicațiile.

„Vreau să vă spun pe scurt ce am trăit zilele astea …

Am hotărât împreună cu Tzanca să o luăm şi pe Anastasia cu noi în Anglia pentru cele 3 zile de stat şi încă o zi în Germania chiar dacă am ştiut ca nu o să fie chiar uşor! Pentru ca a fost Crăciun şi să fie lângă noi să ne bucurăm de ea am ales să o luăm. A doua zi de Crăciun seara mi-a făcut febră 39,9, prima oară când m-am

speriat de simteam ca leşin ! Un sentiment atât de urat pentru ca eram acolo într-o țară străină şi nu ştiam ce sistem au şi ce se va întâmpla. Am chemat salvare la hotel,ne-au luat direct la spital, i-au administrat paracetamol şi ne-a pus să aşteptăm să vedem dacă scade febra. A scăzut febra într-o oră şi ne-a spus ca putem merge ca este ceva luat din aer şi să îi dau incontinuare paracetamol … fără să îi facă nici un test

Cum am ajuns la hotel de la spital am luat bilete pentru a mă întoarce cu ea acasă în România să nu mai plecăm în Germania cu taicasu să ajung mai repede la spital la noi pentru ca ea făcea febră 39,7, 39,6 … aşa a ținut-o incontinu. Stare ei s-a schimbat într-o zi foarte mult A vomitat în aeroport, stare de moleşeală şi somnolenta, refuz de hrană total. Cum am aterizat în România am mers direct la spital la Ponderas După prima consultație a doamnei doctorițe mi-a spus ca are pneumonie……… A urmat teste şi analize şi rezultat Gripa A …. parte bună ca nu este pneumonie bacteriana şi este virală!

Am cerut internarea dar la privat ei nu internează cu gripa, şi a spus ca nici antibiotic nu trebuie să îi administrez doar tamiflu şi arosoli şi ca nu are rost să mă duc la spital de stat ca posibil sa ia altele pentru ca sunt spitalele pline a făcut o perfuzie doar cu ser pentru hidratare și am început tratamentul acasă… Niciodată nu am văzut-o aşa de rău pe Anastasia, chiar este o gripă foarte rea! Știu ca este nebunie şi un val foarte mare de răspândire la copilași! Dumnezeu să apare pe toţi şi să aveți grijă să nu îi mai scoateți în aglomerație!!”, a transmis Alina Marymar.

