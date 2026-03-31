Filmările pentru emisiunea Insula Iubirii s-au încheiat. Ce dezvăluiri a făcut Radu Vălcan

Filmările pentru noul sezon al emisiunii Insula Iubirii au ajuns la final, după o perioadă intensă de producție desfășurată în Thailanda. Echipa show-ului, alături de prezentatorul Radu Vâlcan, s-a întors recent în România, marcând încheierea unui nou capitol din culisele uneia dintre cele mai urmărite producții de televiziune din țară.

Sezonul cu numărul 10 a presupus o lună de filmări într-un decor exotic, unde mai multe cupluri au fost testate în condiții menite să le pună la încercare relațiile. Producția s-a desfășurat într-un ritm alert, cu zile lungi de filmare, situații tensionate și momente emoționale puternice.

Filmările din Thailanda s-au încheiat

Revenirea în țară a echipei marchează începutul unei noi etape, cea de post-producție, unde materialul filmat va fi editat și pregătit pentru difuzare. Acest proces este esențial pentru conturarea poveștilor și pentru evidențierea celor mai importante momente trăite de participanți în timpul experienței din Thailanda. De-a lungul anilor, emisiunea a devenit cunoscută pentru modul în care surprinde evoluția relațiilor și reacțiile autentice ale concurenților puși în situații-limită.

Pentru prezentator, această perioadă a însemnat o absență prelungită de acasă, dar și o implicare totală în proiect. Rolul său nu s-a limitat doar la interacțiunea cu participanții, ci a presupus și coordonarea unor momente-cheie ale emisiunii, fiind un punct central în desfășurarea acțiunii. Revenirea în România a adus, pe lângă finalizarea filmărilor, și reîntâlnirea cu familia, după o perioadă petrecută departe de cei apropiați.

„M-am întors din Thailanda. După o perioadă intensă, în care am trăit fiecare zi la maximum și am încheiat filmările pentru sezonul 10… vine liniștea aia pe care doar acasă o simți. Au fost zile grele, frumoase, obositoare și pline de emoții. Dar, mai ales, au fost zile în care am avut lângă mine o echipă incredibilă. Le mulțumesc colegilor mei! Fără ei, nimic din ce am făcut acolo nu ar fi fost posibil. Energia, răbdarea, glumele, nervii, nopțile nedormite… toate ne-au adus aici. Și, oricât de spectaculoasă ar fi Thailanda, cu toate culorile și poveștile ei… adevărul e simplu: acasă e acasă! 🙌🌴🥳”, a transmis Radu Vălcan.

