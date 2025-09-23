Filmul morții lui Ciprian Scrobotă, studentul român care și-a dat ultima suflare în SUA. Tânărul de 20 de ani își începuse cariera în fotbal

Ciprian Scrobotă, tânărul de 20 de ani care și-a pierdut viața în Statele Unite ale Americii, la finalul unei veri petrecute în cadrul programului „Work and Travel”. Familia și prietenii așteaptă cu durere ca trupul său să fie adus acasă, în România, iar clubul CFR Cluj, la care Ciprian a jucat, s-a alăturat eforturilor pentru repatrierea acestuia.

Apropiații lui Ciprian Scrobotă așteaptă cu sufletele împovărate ca trupul tânărului român să fie adus acasă, după ce acesta a încetat din viață în Statele Unite ale Americii. Tânărul, student la Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, plecase în cadrul programului „Work and Travel” pentru a munci și a câștiga experiență în timpul vacanței de vară.

După câteva luni petrecute pe tărâm american, Ciprian se pregătea să se întoarcă acasă, dar în ultima zi dinainte de plecare, o tragedie neașteptată i-a curmat viața.

În seara aceea, Ciprian și câțiva dintre prietenii săi au mers la un restaurant situat în apropierea râului Wisconsin. După ce au luat masa, au ieșit pe terasa localului pentru a se bucura de atmosfera serii. Din păcate, în momentul în care Ciprian s-a ridicat, s-a dezechilibrat și a căzut în apă, suferind răni grave la cap.

Medicii s-au străduit din răsputeri să-l salveze, însă nu au mai avut ce face pentru a-l readuce la viață. La doar 20 de ani, Ciprian se afla la începutul unui viitor promițător, cu visuri mari și un drum deja deschis în fotbal, având experiența de a juca la echipa de juniori a clubului CFR Cluj.

Echipa la care a jucat își exprimă regretul

Clubul CFR 1907 Cluj a transmis un mesaj de regret profund, exprimându-și durerea pentru pierderea unui tânăr talentat, care s-a stins prea devreme. De asemenea, clubul a lansat un apel umanitar pentru a ajuta familia îndurerată să acopere costurile repatrierii corpului neînsufletit al lui Ciprian.

“Clubul CFR 1907 Cluj îsi exprimă regretul si profunda tristete pentru trecerea la cele vesnice a fostului jucator al Academiei noastre, Ciprian Scrobota, care s-a stins din viata mult prea devreme. Întrucât această tragedie s-a întâmplat în America, repatrierea reprezinta un cost pe care familia nu si-l poate permite. Cei care doresc sa sprijine familia îndurerată o pot face printr-o donatie în contul de mai jos: RO40BTRLRONCRT0559622201 Nume beneficiar: Sasu Augustin-Dumitru Dumnezeu sã îl ierte! Condoleante familiei îndoliate!”, a fost mesajul transmis de CFR Cluj.

