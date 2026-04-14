Fiul Claudiei Puican și al lui Armin Nicoară a împlinit 1 an. Ce a ales micuțul de pe tavă, la tăierea moțului

Fiul artiștilor Armin Nicoară și Claudia Puican a împlinit vârsta de un an. Momentul a fost marcat printr-o petrecere specială, organizată într-un cadru restrâns, alături de cei mai apropiați oameni din viața lor. Evenimentul a fost dedicat micuțului Amir, care a fost, fără îndoială, vedeta zilei și motivul unei bucurii imense pentru întreaga familie.

Părinții au avut grijă ca această zi să fie una memorabilă. Ei au ales să respecte și o tradiție importantă din cultura românească: tăierea moțului. Acest obicei, încărcat de semnificații, a fost însoțit de momentul tăviței, în care copilul a fost invitat să aleagă dintre mai multe obiecte simbolice, fiecare sugerând o posibilă direcție în viață.

Fiul Claudiei Puican și al lui Armin Nicoară a împlinit 1 an

La eveniment au participat membri ai familiei, dar și prieteni apropiați, printre care s-a numărat și nașa copilului, Georgiana Lobonț. Prezența artistei a adus un plus de emoție și energie întregii petreceri. Aceasta s-a implicat activ atât în momentele tradiționale, cât și în atmosfera artistică a evenimentului.

În cadrul ritualului, Amir a surprins pe toată lumea prin alegerile sale. Primul obiect pe care l-a ales a fost microfonul, semn că ar putea moșteni pasiunea pentru muzică a părinților săi. A doua alegere a fost telefonul, iar în final micuțul a ales o icoană, simbol interpretat de cei prezenți ca o apropiere de credință și valorile spirituale.

Ce a ales fiul lui Armin Nicoară de pe tavă

Întreaga petrecere a fost organizată cu atenție la detalii, având decoruri viu colorate și un aer de poveste. Tortul aniversar, inspirat din universul Winnie the Pooh, a atras toate privirile și a completat perfect atmosfera veselă și caldă a evenimentului.

Unul dintre cele mai emoționante momente a fost oferit de nașa copilului. Georgiana Lobonț i-a cântat lui Amir și i-a transmis un mesaj plin de sensibilitate:

„Amir… nu a fost nimic planificat să îți cânt azi.. dar viața așa e mereu… surprinzătoare. Îți doresc ca surprizele care vor apărea în drumul tău să fie doar frumoase, iar atunci când vei avea nevoie de ghid să întâmpini în calea ta doar oameni cu sufletul curat care să îți fie buni sfătuitori!”

Astfel, aniversarea de un an a lui Amir s-a transformat într-un eveniment de neuitat, plin de emoție, tradiție și momente speciale petrecute alături de cei dragi.

