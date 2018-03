CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din România, a publicat imagini halucinante cu o vedetă de la noi! Este vorba de Flore, care a ieșit goală pușcă din apartament, când polițiștii i-au bătut la ușă. Fusese reclamată de o vecină, pentru că ar fi făcut gălăgie. Flore era sub influența alcoolului și a făcut un veritabil spectacol. Totul a durat două-trei minute.

Dialogul s-a încheiat cu înștiințarea vedetei că va fi amendată pentru tulburarea liniștii publice. Flore a dat explicații, la două zile de la eveniment, în emisiunea lui Dan Capatos.

”Am văzut trei polițiști. Nu mai era nimeni pe hol. În 3 ani de când stau aici, la o săptămne două – trei vine poliția. Vecina aia are ceva personal cu mine.

Cred că un an jumate am fost plecată din țară. Am avut o dispută cu vecina mea. La mine la ușă tot vin polițiști. Nu am primit nici măcar o mustrare, dar nicio amendă. Zasta a fost prima amendă. Îmi spune că nu am voie să merg pe tocuri, că nu am voie nu știu ce…

Eu am zis că nu vreau să mă cobor la mintea ei. Dar e prea mult. Eu venind de la club, am…

Se vede pe imagine că am fost provocată. Eu stau goală în casă…”, a spus vedeta.

”Am deja un avocat care se ocupă de de,mersurile necesare. Îi voi da în judecată. Iosif, Vasile sau cum l-o chema pe polițist să spună cum s-a întîâmplat. Voi ști cine m-a filmat și-l voi da în judecată”, a mai spus Flore.