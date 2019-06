Flore Salalidis, diva dezbrăcată, amendată din nou. S-a ajuns la judecată

Celebra fată de oraș care și-a făcut debutul în lumea mondenă bălăcindu-se cu “Iri Crocodilul” în jacuzzi-ul acestuia și care, ulterior, i-a ținut companie câteva nopți lui Cristian Boureanu, după divorțul de Valentina Pelinel, are din nou probleme cu organele. Organele statului. Flore Salalidis a rămas fără permis și a primit, în schimb, o contravenție după un eveniment nefericit în trafic. Blondina a contestat în instanță pedeapsa. Anul trecut, Flore a făcut scandal cu polițiștii în scara blocului, unde i-a întâmpinat pe oamenii legii în ”floarea goală”. A amenințat atunci că polițiștii care au filmat-o vor plăti.

Flore pare să fi devenit clientă fidelă pentru organele care îi mai pun din când în când și frână în drumul ei către distracție. Aceasta a fost protagonista unei întâmplări rutiere pentru care s-a ales cu amendă contravențională și permisul suspendat. Simțindu-se nedreptățită pentru decizia polițiștilor, Flore s-a ofilit de supărare și a contestat în instanță plângerea acestora. Și nu e prima oară când Flore s-a luat în piept cu organele.

Blondina este protagonista unei scene desprinsă parcă din scenariile filmelor pentru adulți. Deranjați în creierii dimineții de zgomote desprinse dintr-un concert de muzică de ”ah-ah”, vecinii au alertat poliția. Fără nicio jenă, blondina extrem de euforică, i-a întâmpinat pe oamenii legii în costumul Evei. Dezarmați, polițiștii au rugat-o să apeleze la decență, moment în care și-a acoperit trupul cu o haină de blană, dar tot fără lenjerie intimă. Pusă pe harță, Flore s-a lepădat de petale și a început să le transmită vecinilor toată dragostea ei, pentru care a și fost amendată.

Flore Salalidis și-a angajat avocat

După mega-scandalul cu polițiștii, Flore s-a dezbrăcat și de caracter, amenințând organul care a filmat-o cu procesele. (VEZI ȘI: DAN CAPATOS ARUNCĂ BOMBA DESPRE BĂRBATUL CARE ERA ACASĂ LA FLORE SALALIDIS, ATUNCI CÂND POLIȚIA A FILMAT-O DEZBRĂCATĂ! NU E DELOC BINE: „DIN INFORMAȚIILE MELE, ACESTA…”)

”Nu am fost avertizată, nu am știut că am fost filmată. Imaginile ar fi trebuit să rămână la ei la secție. Am un avocat care se ocupă de asta. În momentul în care eu vreau să-mi arăt o zonă intimă, atunci o fac eu. Dar în momentul în care sunt filmată pe ascuns, aici vorbim de altceva. Nu a fost o amendă pentru deranjarea liniștii publice, a fost pentru că eram dezbracată. Avocatul meu se va ocupa de toate demersurile care trebuie făcute. Cine a grșsit aici, să fie sancționat”, a mărturisit Flore Salalidis pentru CANCAN.RO, emisiune difuzată de România TV.

Fată bună, Flore s-a făcut într-un final că a uitat de eveniment, lăsând ancheta, sancțiunile și procesele pe alta dată.