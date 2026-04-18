Acasă » Știri » „Flori, fete, filme sau băieți”, jocul copilăriei fără telefoane. Mai ții minte cum se joacă?

„Flori, fete, filme sau băieți”, jocul copilăriei fără telefoane. Mai ții minte cum se joacă?

De: Irina Maria Daniela 19/04/2026 | 00:30
„Flori, fete, filme sau băieți”, jocul copilăriei fără telefoane. Mai ții minte cum se joacă?
Mai ții minte jocul „Flori, fete, filme sau băieți”? Sursa foto: colaj CANCAN.ro

În era fără telefoane mobile, copiii ieșeau în spatele blocului sau pe stradă, dacă locuiau la curte, și se jucau „Flori, fete, filme sau băieți”. În continuare, CANCAN.ro te poartă într-o călătorie în trecut și îți amintește cum se juca!

În copilăria noastră, căci și eu fac parte din „Generația cu cheia la gât”, obișnuiam să ieșim în spatele blocului și să ne jucăm diverse jocuri de socializare de exterior, pe care copiii din ziua de azi nici nu le știu.

Jocul „Flori, fete, filme sau băieți”

Unul dintre aceste jocuri despre care vorbim astăzi este „Flori, fete, filme sau băieți”, bazat pe ideea de competiție a alegerii. Pentru a îl putea juca, era nevoie de minimum 4 copii, dar în unele cazuri se mai și improviza dacă unii vecini erau pedepsiți și nu puteau ieși la joacă.

Regulament „Flori, fete, filme sau băieți”

Doi copii se îndepărtau de cei prezenți și alegeau un număr de la 1 la 10. Apoi se întorceau la grup și ceilalți jucători trebuiau să ghicească cifra corectă. Primul care nimerea răspunsul putea să aleagă una din categoriile:

  • flori
  • nume de fete
  • nume de băieți
  • filme
  • artiști sau cântăreți

Subiectele jocului „Flori, fete, filme sau băieți” puteau fi adaptate și la flora și fauna României, precum și la geografie, literatură, muzică sau desene animate. De obicei, copiii decideau ce subiecte să abordeze înainte să înceapă partida.

Cum se desfășoară jocul

După ce se alegea categoria, primii doi se îndepărtau din nou de grup pentru a alege fiecare un reprezentant din categoria selectată de jucătorul care a ghicit numărul. Să spunem că s-a ales categoria „flori”, iar cei doi copii care au pus numărul decid ca unul să fie trandafir și altul să fie crizantemă.

Cel care a ghicit numărul era pus să aleagă între trandafir și crizantemă, și apoi făcea pereche cu copilul care și-a ales numele florii pe care el a spus-o. Cel care nu a fost ales trece în grup și va încerca să ghicească și el un număr de la 1 la 10.

Apoi jocul se relua cu noua pereche și toți copiii se rulau între ei, în funcție de cât de bine ghiceau.

Un joc fără câștigător

Dacă majoritatea jocurilor au, la final, un câștigător, acest lucru nu se regăsește și la „Flori, fete, filme sau băieți”. Era un mod bun prin care copiii își petreceau timpul socializând și făcând schimb de informații, în era în care nu existau reviste dedicate tineretului și internetul nu ajunsese în România.

Ți-ai amintit acum zilele de vară în care jucai „Flori, fete, filme sau băieți”? Dacă da, ce alte jocuri ale copilăriei în spatele blocului îți mai amintești?

ULTIMA ORĂ
Taylor Swift, în alertă la nuntă. Lunetiștii SWAT sunt pregătiți să intervină la marele eveniment
Taylor Swift, în alertă la nuntă. Lunetiștii SWAT sunt pregătiți să intervină la marele eveniment
Horoscop 19 aprilie 2026. Zodia care primește o oportunitate rară
Horoscop 19 aprilie 2026. Zodia care primește o oportunitate rară
Cu cât se vinde un loc de parcare în Cluj-Napoca. A ajuns să coste cât o mașină second-hand
Cu cât se vinde un loc de parcare în Cluj-Napoca. A ajuns să coste cât o mașină second-hand
Cum trebuie să alegem numele copiilor, potrivit numerologului Eduard Agachi. Joacă un rol important ...
Cum trebuie să alegem numele copiilor, potrivit numerologului Eduard Agachi. Joacă un rol important în destinul fiecăruia
Ion Bărbulescu a murit într-un accident rutier cumplit. Bărbatul de 54 de ani și-a găsit sfârșitul ...
Ion Bărbulescu a murit într-un accident rutier cumplit. Bărbatul de 54 de ani și-a găsit sfârșitul pe o șosea din Italia
Madonna, apariție surpriză la festivalul Coachella. Mesajul ei bizar i-a uimit pe fani: „E un cerc ...
Madonna, apariție surpriză la festivalul Coachella. Mesajul ei bizar i-a uimit pe fani: „E un cerc complet”
Vezi toate știrile