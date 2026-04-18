Cu cât se vinde un loc de parcare în Cluj-Napoca. A ajuns să coste cât o mașină second-hand

Un loc de parcare în Cluj-Napoca a ajuns să coste cât o mașină second-hand sau cât o garsonieră într-un oraș mai mic! Recent, un astfel de loc de parcare a fost scos la vânzare, iar internauții au reacționat imediat când au văzut cât cere proprietarul. Suma este una amețitoare pentru mulți.

Un loc de parcare din Cluj-Napoca a fost scos la vânzare cu peste 26.000 de euro. Anunțul a stârnit numeroase reacții în mediul online, însă specialiștii în imobiliare spun că prețurile ajung chiar și la peste 30.000 de euro, în funcție de diferite criterii.

Cu cât se vinde un loc de parcare în Cluj-Napoca

Anunțul care a stârnit vâlvă în mediul online spune că un loc de parcare situat pe strada Dorobanților din Cluj-Napoca se vinde cu 26.500 de euro. Locul se află într-o zonă bună a orașului, chiar în fața blocului, însă anunțul a stârnit revolta multora.

„Vând un loc de parcare în Cluj Napoca. Acte în regulă Cf, cota de 1/1 parte. Este în fața blocului. Preț 26.500 euro”, se arată în anunțul care a stârnit revoltă.

Deși mulți s-au arătat contrariați de prețul uriaș, proprietarul spune că deja a fost contactat de mai multe persoane care sunt interesate.

„Vorbim de cea mai bună zonă din Cluj, practic la câțiva pași de centru. Valoarea apartamentului este dată, inclusiv de locul de parcare. Se închiriază mai ușor, se vinde mai ușor. Este o investiție foarte bună pe viitor”, spune proprietarul.

Deși pentru unii prețul poate să pară astronomic, specialiștii spun că este unul normal și că există chiar și variante mai scumpe. Prețurile pentru un loc de parcare pornesc de la 12.000 de euro și pot depăși chiar 30.000 de euro. Explicația: cererea a depășit oferta.

„În funcție de densitatea populației din zona respectivă și în funcție de zona orașului în care se află (n.r. prețurile diferă). Parcările exterioare au un preț de, dau un exemplu, 8.000-12.000, parcările subterane între 12.000 și 25.000 de euro și garajele pot să ajungă și până la 35.000 de euro”, spune Alex Sămărtean, agent imobiliar, potrivit digi24.ro.

CITEȘTE ȘI:

