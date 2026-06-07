BANC | Bulă, interviul de job și diploma de BAC

Este weekend, iar cel mai bun mod de a întâmpina săptămâna este să râzi cu gura până la urechi. Din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești întreaga zi.

Bulă se duce la un interviu de job. Intră, se așează și întreabă:

– Doamnă, trebuie și diploma de BAC?

– Nu neapărat, domnule Bulă. Dacă îl are unul dintre părinți, merge cu împuternicire.

Alte bancuri haioase

La examen

Un student intră la examen complet nepregătit.

Profesorul îl întreabă:

— Spune-mi, te rog, cine a descoperit America?

Studentul stă pe gânduri și răspunde:

— Nu știu.

— Bine. Atunci spune-mi în ce an a început Primul Război Mondial.

— Nu știu.

— Dar măcar spune-mi care este formula apei.

— Nu știu.

Profesorul, nervos:

— Măi băiete, tu chiar nu știi nimic?

Studentul:

— Ba da, știu un singur lucru.

— Ce anume?

— Că am intrat în sala greșită.

Vânătorul și ursul

Un vânător merge în pădure să prindă un urs. După câteva ore îl vede, țintește, trage și… ratează.

Dintr-odată, ursul apare în spatele lui și îi spune:

— Ai tras după mine și ai ratat. Pentru asta trebuie să plătești.

Vânătorul scapă cumva și se întoarce a doua zi cu o armă mai mare. Îl vede iar pe urs, trage și… iar ratează.

Ursul apare din nou:

— Iar ai ratat. Știi regulile.

Vânătorul pleacă furios și revine a treia zi cu cea mai mare pușcă posibilă. Îl vede pe urs, țintește atent, trage și… tot ratează.

Ursul apare calm și spune:

— Ascultă, fii sincer cu mine…

— Ce?

— Tu ai venit la vânătoare sau avem alte interese unul față de altul?

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