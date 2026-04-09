Experiența la volan nu ține doar de mașina pe care o conduci sau de îndemânarea șoferului, ci și de condițiile în care se desfășoară călătoria. Vremea, vizibilitatea și stare drumului sunt factori importanți, care pot transforma complet experiența. Topul șoselelor de vis pentru șoferi. Unde se află cele mai spectaculoase trasee din lume?

Un clasament recent a scos la iveală cele mai spectaculoase trasee din lume. Studiul a fost realizat de Autotrader, în colaborare cu meteorologul Jim R N Dale, care au analizat mai multe drumuri din diferite colțuri ale lumii. Cercetarea a luat în calcul factori esențial pentru șoferi, precum temperaturile medii, frecvența vântului, numărul zilelor însorite și condițiile meteo. Toate aceste elemente influențează direct confortul, dar și siguranța în timpul condusului.

Unde se află cele mai spectaculoase trasee din lume

Ei bine, există anumite șosele care reușesc să combine perfect toate aceste elemente și să transforme condusul într-o experiență memorabilă. Pe primul loc în topul șoselelor de vis se află celebrul Garden Route din Africa de Sud. Un traseu ce se întinde pe aproximativ 300 de kilometri.

Acest drum este considerat ideal pentru șoferi datorită temperaturilor blânde pe tot parcursul anului și a vânturilor reduse. Aceste condiții oferă o experiență relaxantă la volan, completată de peisaje impresionante și o infrastructură potrivită pentru călătorii lungi.

Pe următoarele poziții se află două dintre cele mai cunoscute trasee din lume, ambele din Statele Unite ale Americii. Route 66, simbolul clasic al aventurii pe patru roți. Și Pacific Coast Highway care atrage șoferii cu priveliști spectaculoase asupra oceanului și condiții meteo favorabile, ce fac condusul mai plăcut și mai sigur. Topul este completat de alte șosele de vis, dintre care patru se află în Europa.

Topul șoselelor de vis pentru șoferi:

Garden Route (Africa de Sud) – 90,6 puncte Route 66 (SUA) – 87,3 puncte Pacific Coast Highway (SUA) – 86,1 puncte Amalfi Coast (Italia) – 81 puncte Costa Brava Coastal Roads (Spania) – 76,3 puncte Great Ocean Road (Australia) – 71,4 puncte Icefields Parkway (Canada) – 69,5 puncte Loire Valley Drives (Franța) – 67,3 puncte Kahekili Highway (SUA) – 57,2 puncte Norwegian Atlantic Road (Norvegia) – 39,1 puncte

