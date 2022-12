Florica Boboi, gest emoționant pentru soția și fiica rapperului Nosfe! Unde le va duce în prag de sărbători

În urma decesului lui Nosfe, fiica și soția plâng plecarea lui din viața lor. În urmă cu doar câteva luni, artistul s-a stins din viață. Durerea a fost una extrem de mare pentru familie și prieteni, însă, Mădălina Crețan și cea mică au avut parte de susținere din partea apropiaților. În urma participării lui Nosfe și a Mădălinei în emisiunea culinară ,,Chefi la cuțite”, aceștia au legat o strânsă prietenie cu Florica Boboi, câștigătoarea emisiunii de la Antena 1. Aceasta nu le va lăsa singure pe Mădălina și fiica ei acum, în preajma sărbătorilor de iarnă. Iată ce planuri are pentru cele două.

În cadrul unui interviu pe care l-a acordat, Florica Boboi a mărturisit că își dorește foarte mult ca Mădălina și cea mică să vină la ea, în Paris. Câștigătoarea ,,Chefi la cuțite” își dorește foarte mult să le ajute cu absolut orice au nevoie.

Florica Baboi, gest emoționant pentru Mădălina Crețan și fiica sa

Chiar dacă sezonul 10 al emisiunii ,,Chefi la cuțite” s-a încheiat și câștigătoarea s-a întors în Paris, orașul unde locuiește, prietenia dintre ea și Mădălina Crețan este una puternică.

Florica Boboi face ultimele pregătiri pentru a le putea lua pe cele două în Paris. Aceasta își dorește foarte mult să le ducă la Disneyland.

,,I-am zis că o să o ajut cu orice are nevoie. Acum vreau să organizez să o aduc aici la Paris pe ea și pe fetiță, la Disneyland. Vreau să iau bilete și să le aduc, știm cu toții că erau tineri și e extrem de greu”, a mărturisit Florica Boboi, potrivit spynews.ro.

Cum a reacționat Florica Boboi când a aflat de moartea lui Nosfe

,,Noi când am intrat în emisiune am intrat deodată, eu cu Mădălina și Nosfe și Toby. În ziua aceea am rămas o zi întreagă împreună. Sunt niște persoane sincere, cu suflet mare, cu suflet bun.

Mi-au intrat așa în inimă. Când am auzit treaba asta, atât am plâns. Pe loc mi-am luat bilet, nici nu m-am uitat cât costă, am venit imediat să fiu alături de ea”, a mai spus ea, pentru sursa de mai sus.