Cel de-al zecelea sezon „Chefi la Cuțite” a ajuns la final, iar marea câștigătoare a premiului de 30.000 de euro a fost chiar Florica Boboi! Iată ce mesaj a transmis Paco, fostul ei coleg de pe platoul de filmare, după ce a câștigat sezonul.

Cel de-al zecelea sezon „Chefi la Cuțite” a ajuns la final, Florica Boboi fiind marea câștigătoare a premiului în valoare de 30.000 de euro. Fosta concurentă în vârstă de 37 de ani a făcut parte din echipa lui Sorin Bontea. În marea finală a show-ului culinar de la Antena 1, Florica Boboi s-a luptat pentru marele premiu alături de Adrian Stroe, din echipa lui Cătălin Scărlătescu, și Raluca Todea, din echipa lui Florin Dumitrescu. Doar unul a putut să câștige premiul, numele Floricăi Boboi apărând scris pe marele premiu. Și Paco a ținut să transmită un mesaj, după terminarea concursului culinar.

„Doamne, nu mai pot. Îmi bate inima de mor! Doamne, am câștigat. Doamne, fac infarct! Vai de capul meu, parcă trăiesc un vis. Nu pot să cred, nu am câștigat în viața mea nimic. Premiul nu e doar al meu, am câștigat toți. Datorită lor sunt câștigătoare“, a fost mesajul emoționant al Floricăi transmis de ea, imediat după ce a câștigat sezonul 10.

Vezi și CE MESAJ I-A TRANSMIS SORIN BONTEA CÂȘTIGĂTOAREI SEZONULUI 10 AL EMISIUNII „CHEFI LA CUȚITE”, FLORICA BOBOI: „NU AM CREZUT NICIODATĂ…”

Ce a spus Paco, după ce Florica a câștigat sezonul 10 „Chefi la Cuțite”

Paco, fostul concurent al celui de-al zecelea sezon „Chefi la Cuțite” de la Antena 1, a transmis și el un mesaj, după terminarea concursului. Bucătarul a felicitat-o pe Florica și a mulțumit pentru toată susținerea pe care a primit-o de-a lungul show-ului culinar.

“Gata! Asta a fost tot și ce experiență minunată a fost. Felicitări Floricăi pentru marele premiu, îi mulțumesc pentru că m-a ales în echipa câștigătoare și le mulțumesc de asemenea lui Chef Bontea și tuturor colegilor pentru ajutor și susținere.

Poate că nu am înțeles mereu tot, dar am înțeles să muncesc și să-mi dau toată silința să fiu un membru de valoare al echipei, dar și să fiu mai bun decât ieri în fiecare zi.

Mulțumesc și pentru toată susținerea de aici și pentru toate mesajele publice și private care continuă să curgă. Toate mă copleșesc și mă emoționează. Mulțumesc și mult respect!”, este mesajul scris de Paco pe Instagram.

Citește și PRIMA REACȚIE A LUI ADRIAN STROE DUPĂ CE A PIERDUT FINALA CHEFI LA CUȚITE. CE I-A TRANSMIS FLORICĂI BOBOI

După marea finală, și fosta concurentă a avut o reacție. A postat pe internet următorul mesaj: „Vreau să-i mulțumesc din suflet lui chef Cătălin Scărlătescu, datorită lui am ajuns în echipa celui mai bun și blând chef. Sorin Bontea ești minunat atât în emisiune cât și în afara emisiunii. Le mulțumesc din inimă și colegilor mei, pentru că au făcut ce au știut ei mai bine. Toată viața o să vă fiu recunoscătoare! Paco ești minunat! Gabriel, mulțumesc din inimă. Carmen, ți-am mulțumit de o mie de ori și încă o mai fac, ești nemaipomenită. Gigi, o să rămâi mereu în inima mea, cel mai sincer caracter, ai fost devotat echipei. Mulțumesc, din suflet, visul meu nu se putea realiza fără voi. Mulțumesc și tuturor celor care m-au susținut”.

Sursă foto: Instagram