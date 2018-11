Florin Busuioc s-a fotografiat chiar înaintea spectacolului de la Craiova, altături de un coleg de scenă. “Eu râdeam, iar el…” Cum arăta vedeta PRO TV

Actorul Bogdan Talaşman s-a aflat pe scenă alături de Florin Busuioc la reprezentația care a avut loc la Craiova. La câteva ore după ce vedeta PRO TV a ajuns pe mâinile medicilor, Bogdan Talașman a postat, pe contul personal de socializare, o fotografie cu el și Florin Busuioc, realizată chiar înainte de spectacol. Imaginea a fost însoțită de un mesaj emoţionant.

“Ieri, i-am făcut lui Busu o poză înainte de spectacol. Eu râdeam, iar el voia să pară serios! Poate mult prea serios! Acum Busu luptă! Și o să fie bine! Pentru că dincolo de faptul că e un actor minunat, e un om bun, un coleg generos și un bărbat puternic.

Luptă Busule! Suntem toți alături de tine!

Echipa “CentralPark”

Dragoș Câmpan

Andreea Grămoșteanu

Adelaida Zamfira

Ioana Mărcoiu

Nadiana Sălăjean

Bogdan Talașman

MULȚUMIM din suflet echipei de Doctori de la Spitalul Municipal Craiova, precum și echipei Smurd:

Domnișoara Doctor Andra…, Motanu asistentul, precum și cei 2 cărora nu le cunosc numele din echipa Smurd,

Dr. Roxana Mustafa Edme de la UPU

Dr. Paul Trașca și Eugen Tiereanu- chirurgii cardiovasculari care au venit de acasă la ora 11 noaptea și l-au operat pe Busu.

Precum și dr. Emilia Goanța și dr Cristina Geormăneanu – ATI.

Până la vești mai bune, aprozarul ăsta se închide!

Să auzim de bine!”, este mesajul postat de Bogdan Talașman.

Florin Busuioc – biografie

Florin Busuioc s-a născut pe 19 mai 1962 în Hunedoara. El a copilărit și aici, dar și în satul Şoimăreşti, judeţul Neamţ. Carismaticul artist este cunoscut mai mult ca om de televiziune decât ca actor. Toate acestea deși, visul de a deveni actor este cel care l-a adus în București. “Busu”, așa cum este cunoscut de public, și-a făcut debutul în televiziune în 1996, iar în anul 2010, a fost desemnat drept cel mai bun prezentator meteo de către Societatea Europeană de Meteorologie.

“Am început la TVR, cu o emisiune pentru copii, «Tip-Top Minitop», la care am ajuns făcând un film pentru TVR, o poveste ţăcănită cu o pisică scăpată printr-un hotel. Mă rog, era foarte drăguţ filmul. M-au remarcat producătorii de la «Tip-Top Minitop» şi mi-au propus să fac asta. A durat câţiva ani emisiunea, am mai făcut o emisiune în paralel, tot acolo, la TVR, tot pentru copii. Emisiunea a continuat şi după ce am plecat eu.”, a declarat prezentatorul TV pentru adevarul.ro.

În prezent, Florin Busuioc se află la al doilea mariaj. El este căsătorit de mai mulţi ani cu Liliana, împreună cu care are două fiice: Natalie şi Catinca. Prima soție, Marieta Busuioc, care i-a fost alături din 1991 până în 2008 i-a dăruit un băiat. Acesta se numește Florin Busuioc Jr.