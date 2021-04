Florin Călinescu, caracterizare acidă la adresa prezentatoarei Ilinca Vandici! Ce poreclă are vedeta de la Kanal D în rândul bărbaților celebri

Florin Călinescu a oferit o caracterizare acidă la adresa prezentatoarei Ilinca Vandici în timp ce se afla pe platourile de filmare de la “Românii au talent”. Totul s-a întâmplat în cadrul unei discuții pe care a purtat-o cu Andra Măruță. În opinia actorului, Andreea Tonciu are un corp mult mai frumos decât cel al prezentatoarei de la “Bravo, ai stil!”.

Florin Călinescu, mărturisire-bombă despre Ilinca Vandici

Juratul show-ului de la Pro TV a contrazis-o pe Andra, imediat ce aceasta și-a exprimat admirația pe care o are față de Ilinca Vandici, care este considerată una dintre cele mai frumoase vedete din România. Totodată, ea se numără printre cele mai apreciate prezentatoare de la noi.

“Ce corp frumos are Ilinca Vandici”, a afirmat Andra, iar Florin Călinescu a avut o reacție dură; actorul de 64 de ani a spus: “Cine? Ah, «Crăcă» i se zice între băieți”. Băieți… de fapt, juratul de la “Românii au talent” s-a referit la bărbații celebri din România.

Surprinsă de replica colegului ei, Andra Măruță i-a cerut explicații și a spus: “Cum?!”, iar răspunsul lui Florin Călinescu a fost următorul: “Adică îi cade mingea de baschet dintre genunchi, dacă o pui să o strângă. Și Tonciu are corp mișto”.

Caracterizarea acidă a lui Florin Călinescu la adresa Ilincăi Vandici vine la scurt timp după ce a lansat câte un atac uimitor către Iulia Vântur, dar și unul îndreptat spre Irina Rimes.

Ilinca Vandici, victimă a bullying-ului

În trecut, Ilinca Vandici a fost una dintre victimele bullying-ului din România, potrivit mărturiilor sale. Frumoasa actriță a povestit că unii oameni o criticau pentru că era prea slabă și o analizau mai mult din punct de vedere fizic. Acele episoade au traumatizat-o și a făcut-o să dezvolte anumite frustrări.

“Cum spuneam, m-au afectat acele reacții. Ceea ce s-a întâmplat acum 10 ani se numește bullying și e total greșit să jignești un om pentru „defectele sale fizice cu care Dumnezeu l-a lăsat pe Pământ, cu atât mai mult cu cât era o minciună. Da, aveam picioarele foarte subțiri pentru că eram slabă! Da, aveam cele trei paranteze ideale pentru o forma perfectă a picioarelor, însă la mine se vedeau mai pronunțat din cauza faptului că eram slabă, dar atât!

Am suferit enorm și am adunat un munte de frustrări din cauza a ceea ce am trăit în acea perioadă. Însă, poate tocmai acea experiență m-a împins spre sport și, da, mi-am setat de la început acest obiectiv, să ajung să am picioare superbe. Și am reușit! Dar revin cu mențiunea că sunt conștientă că pregătirea ta, modul în care ești tu construit ca om contează cel mai mult. E important să te simți bine în pielea ta, iar eu acum pot să spun că sunt în armonie cu mine însămi”, a declarat soția lui Andrei Neacșu în cadrul unui interviu oferit luna trecută pentru viva.ro.

